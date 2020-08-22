【新冠肺炎】葵青貨櫃碼頭群組增2宗確診個案　一名市區的士司機屬不明源頭感染

▲ 今日新增26宗確診個案。（陳永康攝）

本港疫情未止，今日（22日）新增26宗確診個案，2宗為輸入個案，包括2名由印度返港的小朋友，其餘24宗為本地感染病例，今日是連續20日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有12宗涉及家庭、朋友群組，7宗源頭不明；另有20多宗初步確診個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵青貨櫃碼頭群組增2宗確診個案（編號：4638、4640），二人分別是船務文員及吊機控制員，非同一公司；當局已為有關群組人士檢測6500個樣本瓶。

張說，該名船務文員會自己帶飯，沒有密切接觸者，而另一名吊機控制員或曾與2至3名人員使用同一吊機，或需要做檢疫，但當局早前已派樽予其他職員，不會再安排他們做檢測。

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張又指，現時已收回碼頭群組的大部分樣本，檢測結果全部為陰性。她提到，宏記港務公司的爆發比較厲害，但不代表葵青貨櫃碼頭整個地方都有爆發，相信與本港社區有隱性傳播鏈相似，雖然現時只有20多宗確診個案，但仍有7至8宗是源頭不明，相信全民檢測可以幫助尋找隱形病人。

另外，大角咀喜悅護老之家一名院友確診（編號：4654）；土瓜灣簡志亮醫生診所一名醫生今日亦確診（編號：4655）。張稱，大角咀喜悅護老之家的院友已撤離得「七七八八」，而昨日亦一名院友確診的葵涌豐盛老人院，其院友仍正陸續撤離。

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此外，今日有一名市區的士司機確診（編號：4641），屬不明源頭感染；另有一名一歲女童確診（編號：4633），其家人早前亦已確診。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩