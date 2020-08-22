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【新冠肺炎】確診數字連續20日雙位數　張竹君: 疫情並非完全受控

社會 17:43 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君（左）指出本港仍有不明源頭個案。（陳永康攝）

本港疫情未止，今日（22日）新增26宗確診個案，2宗為輸入個案，包括2名由印度返港的小朋友，其餘24宗為本地感染病例，今日是連續20日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有12宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明，另有20多宗初步確診個案等。

【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案　另有20多宗初步確診個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時確診趨勢慢慢下降，並非跌得很快，每天仍有20多宗個案，及仍有約10宗源頭不明個案，她形容現時疫情與第二波的頂峰差不多，並非完全受控，一旦放鬆社交限制措施，很容易反彈。 她指出未知社區尚有多少隱形傳播者，認為全民檢測可能有幫助了解情況，而檢測對象是沒有病徵的市民，並非針對高危群組，指現時源頭不明的個案中很多並非高危群組，認為普通市民也應該接受測試。

【健康碼】港府指疫情穩定後可逐步落實健康碼 　強調「港康碼」只作出入境用途

另外港府昨日將於9月1日推行全民檢測，有關計劃的詳情，即看【下一頁】

【失業人士】張建宗籲青年求職勿揀擇　「洗碗也是工作經驗」

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記者：伍瑋瑋

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