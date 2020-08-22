【重男輕女】媽媽偏心3歲仔忽略7歲女兒　女童寫字條：下輩子不要當你孩子

在多孩家庭，孩子之間會有爭寵吵架的時候，如果父母沒有公平對待及愛錫每一位小朋友，或會令孩子出現鬱結，影響成長。內地有位2孩媽媽發現7歲女兒的筆記本，發現女兒處處忍讓3歲弟弟，原來內心痛苦，當見到媽媽重男輕女偏心，她一直質疑自己是否親生女兒，同時怨恨媽媽，寫下字句展示內心世界令人感到心酸。

2孩媽媽重男輕女

綜合內地網媒報道，網上微博流傳多張女童寫下的筆記便條圖片，令家長探討重男輕女的家庭教育問題。內地一名媽媽育有一女一仔，大女兒7歲，細仔3歲，女兒會主動協助照顧弟弟。可是，媽媽不自覺把注意力全放於兒子身上，出現重男輕女的情況。

有一天，媽媽收拾女兒房間的時候，無意中看到女兒的記事本，上面的圖畫和文字讓媽媽感到痛心及自責。在多張相片所見，全都是女兒對媽媽的憎恨。其中一頁便條，女兒畫了一顆代表媽媽的心，心內爸爸佔了一半，弟弟佔了另一半的一大半，而自己在媽媽心裡只佔一小小部分，可見女兒自覺不受媽媽重視。

▲ 女兒認為自己在媽媽的心只佔一小片。（圖片：網上圖片）

大女兒感受不到母愛

另外一頁，女兒畫了一個充滿問號的人面，附有「我到底是不是親生的」問句，附有「是」及「不是」的選項，女兒雖然未有填寫選項，但足已見她感受不到母愛，跟弟弟相較下，她懷疑自己不是親生孩子而得不到愛錫。

▲ 由於跟弟弟比起來，自己得不到愛錫，質疑自己跟媽媽沒有血緣關係。（圖片：網上圖片）

女孩也畫了一個哭泣面代表自己，寫上「弟弟打我，我還手你打我說我，我打弟弟你打我還說我」。事源是弟弟搶姐姐的毛公仔，姐姐堅持不讓，弟弟情急下向姐姐動手，這次她沒有忍讓出手還擊，弟弟大哭起來。而媽媽只安撫兒子，卻懲罰女兒，女兒感委屈。

▲ 哭面代表女兒內心感受。（圖片：網上圖片）

不想成為媽媽的孩子

還有一張字條佈滿密密麻麻的字，感受到女孩內心的極度怨恨，氣憤媽媽打她。

媽媽就知道打，一點也不愛我，恨你，我下下下下下下下下輩子也不要當你的孩子，我死也不當你的孩子，做牛做（馬）也不當你的孩子。

▲ 女兒寫了多個「下」字，怨恨地表示永遠都不想做媽媽的孩子。（圖片：網上圖片）

網民指責偏心媽要反思

該女孩內心對媽媽多麼失望，媽媽的偏心、重男輕女給她造成了大傷害。有關圖片在網絡瘋傳，指責該名媽媽應該反思一下，女兒寫這些話的時候內心多難過，母女要坦誠溝通，多給女兒關愛，不要重男輕女。

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責任編輯︰王明芳