【澳門復課】澳門政府宣布九月起中學、小學、幼稚園陸續開學　實施分批上學安排

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澳門特區政府今日（22日）宣布下月起中學、小學、幼稚園開學，9月1日約60％學校開學、9月2日約15％，其餘在9月3日或以後開學。一如往年初期錯峰開學，即是會分批上學，希望有助紓緩交通壓力、令學校準備得更好。教青局下周將與所有學校校長舉行會議，介紹開課預案、要準備的防疫物資及需進行演習。

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當局指出幼稚園亦將同步復課，政府集中與學校負責人溝通幼稚園復課安排。由於之前推行友善措施，例如全澳門有兩、三千名幼稚園學童回校，學校有一定經驗處理學生佩戴口罩、入校測温等措施，其對幼教復課有信心。

另一方面，今次開學容許學校在特定前提下開展體育課，要求在戶外進行、學生間有一定距離，如該項運動的特點需脫口罩，學生之間要在戶外且保持一米距離，減少學生的接觸。

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當局又指針對跨境學童通關需轉碼、做核酸檢測等，在暑假期間與珠海衛健局密切溝通，改善措施方便學生。過去跨境學生在珠海醫院檢測後要把單據保留交給校方轉交報銷，現時珠海方面直接交給教青局核查，再讓衛生局報銷。通關安排也持續跟內地有關部門溝通，設學生專道及開學初期派員到關口協助轉碼等工作。

澳門當局截至8月20日，已連續144天沒有本地病例報告，以及連續55天沒有境外輸入病例報告，累計確診病例46例，沒有死亡病例，出院46例，44例為境外輸入病例，僅2例為輸入相關病例，沒有任何醫護人員受到感染。

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記者：伍瑋瑋