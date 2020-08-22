【駐顏有術】61歲「辣妹」街頭被小鮮肉搭訕　擁逆齡身材真實職業令人驚訝

▲ 61歲「辣妹」街頭被小鮮肉搭訕，擁逆齡身材真實職業令人驚訝。

青春常駐是女士們夢味以求的心願。日本就有一位61歲的逆齡「辣妹」，擁有一副不老面孔，身型、衣着打扮彷如年輕少女，更在街頭被小鮮肉搭訕索取電話號碼，而她的真實職業亦令一眾網民大為驚訝。

現年61歲的Junko來自日本東京，上月她Twitter發文分享，指在新宿一個購物中心外被一位年輕男子搭訕，對方欲索取其電話號碼，並表示在她身上感受到同齡人的氣場，對此，Junko幽默回應：

我61歲了，已經不年輕了。

帖文引起網民熱議，不少人對她的年齡感到難以置信，加上Junko 平時的衣著打扮相當年輕，身材又十分纖瘦，亦不時在社交平台分享做運動的照片，令許多網民表示完全不像已經60歲的婦人。不過，同樣令人驚訝的是Junko的真實職業。

▲ （圖片來源：instagram@junkosunset）

Junko其實是搖滾樂團「打首獄門同好會（打ち首獄門）」的低音結他手和主唱。她在中學二年級首次接觸搖滾樂，大學時期加入學校樂社，並學習了低音結他。畢業後，Junko沒有放下音樂，直至30歲那年，她決定離開家鄉北海道，遠赴到東京追夢。

其後，Junko在45歲時與2名成員組成了搖滾樂隊「打首獄門同好會」四出表演。不過Junko的隊友最初不知道她的年齡，直至數年後，樂隊獲經理人公司青睞簽約出道，隊友才得知她當時已經50歲。而Junko亦沒有刻意向歌迷提起自己的年齡，直至2018年，她才在演唱會上透露自己已迎來花甲之年。

至於保持年輕秘訣，Junko在數年前曾在舞台跌下導致骨折，令她感受上了年紀對身體的影響，於是開始練習拳擊，鍛鍊體魄，亦因而鍊成一副好身材。不過，她向歌迷表示，自己沒有甚麼凍齡秘訣，只是按照自己的方式生活。

▲ Junko是搖滾樂隊成員。（圖片來源：instagram@junkosunset）

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責任編輯：羅嘉欣