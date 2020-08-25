  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (二) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TOPick診症室】生殖細胞瘤卵巢癌專攻年輕女士　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝指患者多屬30歲或以下

社會 11:16 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《TOPick診症室》卵巢癌上集。

卵巢癌是本港女性第7號癌症殺手，由於早期病徵不明顯，故亦有「隱形殺手」之稱。不少人認為卵巢癌多發生於年長婦女，事實上，卵巢惡性腫瘤有很多類型，其中一種名為「生殖細胞瘤」的卵巢惡性腫瘤，專攻年輕女性，養和醫院婦產科專科醫生譚家輝接受《TOPick診症室》訪問時指出，臨床發現有患者確診時只有9歲。

【卵巢癌】卵巢癌成女性癌症殺手 生殖細胞瘤專攻年輕女性有患者確診時只得9歲

譚家輝表示，卵巢惡性腫瘤的種類繁多，一般可按細胞的來源分為幾類，其中最常見是表皮卵巢癌，顧名思義發生在卵巢表皮，佔整體患者約9成，確診年齡中位數為52歲左右，大約有一半人在收經前就會發病。

除了表皮卵巢癌，亦有不少女性患生殖細胞瘤及間質細胞瘤。譚家輝續指，生殖細胞瘤源頭來自生殖細胞，與常見的癌症不同，多見於年輕患者，一般發病年齡為10至20多歲，過往曾有患者發病時僅得9歲。而生殖細胞瘤的成因至今仍然未明，很多患者因發現腹部腫脹、有異物感，求醫檢查後才確診。

【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因

而間質細胞瘤的發病年齡層則較廣，部分年輕患者可能20至30歲出頭就確診，亦有不少人40歲後才發病。此類腫瘤會分泌雌激素，影響月經周期，假如女士發現經期紊亂或突然停經，切勿掉以輕心。

他指出，卵巢癌初期症狀不明顯，很多病人出現明顯徵狀時，已經屬於後期。以表皮卵巢癌為例，常見的徵狀包括腹脹、有飽滯感，因腫瘤可能壓逼腸道，令病人覺得進食後消化不良、「唔落格」，故有不少卵巢癌病人由腸胃科醫生轉介，要知道詳細內容，即睇：

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

採訪：伍瑋瑋、沈佩珊

拍攝：文子健、沈佩珊

剪輯：文子健

 

相關文章

【健康專訪】38歲OL兩度切卵巢瘤後成功懷孕　婦產科醫生：卵巢瘤可造成卵巢早衰
15:58 2020/04/18
【健康專訪】38歲OL兩度切卵巢瘤後成功懷孕　婦產科醫生：卵巢瘤可造成卵巢早衰
【健康專訪】常運動女生反而經期紊亂？　婦產科醫生：過量運動可致停經
09:00 2020/04/19
【健康專訪】常運動女生反而經期紊亂？　婦產科醫生：過量運動可致停經
【健康專訪】潮濕天氣容易引致耳道霉菌發炎　耳鼻喉專科醫生：霉菌破壁像發芽長菇
11:04 2020/05/13
【健康專訪】潮濕天氣容易引致耳道霉菌發炎　耳鼻喉專科醫生：霉菌破壁像發芽長菇
【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因
12:40 2020/08/22
【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因
養和醫院 雌激素 新冠肺炎 消化不良 卵巢癌 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親