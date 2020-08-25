【TOPick診症室】生殖細胞瘤卵巢癌專攻年輕女士　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝指患者多屬30歲或以下

▲ 《TOPick診症室》卵巢癌上集。

卵巢癌是本港女性第7號癌症殺手，由於早期病徵不明顯，故亦有「隱形殺手」之稱。不少人認為卵巢癌多發生於年長婦女，事實上，卵巢惡性腫瘤有很多類型，其中一種名為「生殖細胞瘤」的卵巢惡性腫瘤，專攻年輕女性，養和醫院婦產科專科醫生譚家輝接受《TOPick診症室》訪問時指出，臨床發現有患者確診時只有9歲。

【卵巢癌】卵巢癌成女性癌症殺手 生殖細胞瘤專攻年輕女性有患者確診時只得9歲

譚家輝表示，卵巢惡性腫瘤的種類繁多，一般可按細胞的來源分為幾類，其中最常見是表皮卵巢癌，顧名思義發生在卵巢表皮，佔整體患者約9成，確診年齡中位數為52歲左右，大約有一半人在收經前就會發病。

除了表皮卵巢癌，亦有不少女性患生殖細胞瘤及間質細胞瘤。譚家輝續指，生殖細胞瘤源頭來自生殖細胞，與常見的癌症不同，多見於年輕患者，一般發病年齡為10至20多歲，過往曾有患者發病時僅得9歲。而生殖細胞瘤的成因至今仍然未明，很多患者因發現腹部腫脹、有異物感，求醫檢查後才確診。

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而間質細胞瘤的發病年齡層則較廣，部分年輕患者可能20至30歲出頭就確診，亦有不少人40歲後才發病。此類腫瘤會分泌雌激素，影響月經周期，假如女士發現經期紊亂或突然停經，切勿掉以輕心。

他指出，卵巢癌初期症狀不明顯，很多病人出現明顯徵狀時，已經屬於後期。以表皮卵巢癌為例，常見的徵狀包括腹脹、有飽滯感，因腫瘤可能壓逼腸道，令病人覺得進食後消化不良、「唔落格」，故有不少卵巢癌病人由腸胃科醫生轉介，要知道詳細內容，即睇：

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採訪：伍瑋瑋、沈佩珊

拍攝：文子健、沈佩珊

剪輯：文子健