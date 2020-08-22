  • 30°C
香港時間 : 2020822日 (六) 20:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

入境處4工會發聯合聲明　斥青山灣職員毆打羈留人士報道不負責任

社會 19:03 2020/08/22

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

日前有一名被羈留於青山灣入境事務中心的泰籍人士確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

四個入境處工會，包括入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會，及香港入境處員佐級總會今日（22日）發表聯合聲明，表示對於有青山灣入境事務中心職員毆打羈留人士的報道是不負責任。

【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案　18宗為本地個案

聲明指，近日有媒體報導指控，入境事務處青山灣入境事務中心有職員以不人道方式，對待及毆打拒絕領取膳食的被羈留人士，批評有關言論是極不負責任，強調其絕非事實，不但損害入境處的聲譽，更嚴重打擊前線同事的專業形象和士氣，工會深表遺憾並予以嚴厲譴責。 

聲明又指，入境處人員一直以專業的態度依法執行職務，並時刻維持高度正直誠信的標準，確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇，包括醫療檢驗、運動、個人衞生、投訴渠道、 太平紳士探訪等。如任何人士報稱在羈留期間受到暴力對待，應立即向中心職員作出投訴或報警處理，入境處及相關執法部門會依照法律及既定程序作嚴肅跟進。 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【麗沙病毒】台灣蝙蝠驗出新型麗沙病毒　類似狂犬病存在人類感染風險
今日 16:25
【麗沙病毒】台灣蝙蝠驗出新型麗沙病毒　類似狂犬病存在人類感染風險
【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因
今日 12:40
【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因
【一文看清全民檢測】預約方法、鼻腔及咽喉拭子樣本取樣方式　計劃不適合6歲以下兒童
16:40 2020/08/21
【一文看清全民檢測】預約方法、鼻腔及咽喉拭子樣本取樣方式　計劃不適合6歲以下兒童
【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案　18宗為本地個案
16:31 2020/08/21
【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案　18宗為本地個案
入境處 譴責 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親