入境處4工會發聯合聲明　斥青山灣職員毆打羈留人士報道不負責任

▲ 日前有一名被羈留於青山灣入境事務中心的泰籍人士確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

四個入境處工會，包括入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會，及香港入境處員佐級總會今日（22日）發表聯合聲明，表示對於有青山灣入境事務中心職員毆打羈留人士的報道是不負責任。

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聲明指，近日有媒體報導指控，入境事務處青山灣入境事務中心有職員以不人道方式，對待及毆打拒絕領取膳食的被羈留人士，批評有關言論是極不負責任，強調其絕非事實，不但損害入境處的聲譽，更嚴重打擊前線同事的專業形象和士氣，工會深表遺憾並予以嚴厲譴責。



聲明又指，入境處人員一直以專業的態度依法執行職務，並時刻維持高度正直誠信的標準，確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇，包括醫療檢驗、運動、個人衞生、投訴渠道、 太平紳士探訪等。如任何人士報稱在羈留期間受到暴力對待，應立即向中心職員作出投訴或報警處理，入境處及相關執法部門會依照法律及既定程序作嚴肅跟進。

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記者：郭詩詩