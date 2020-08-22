霍啟剛參選　太太郭晶晶是幕後推手？

▲ 早前郭晶晶陪霍啟剛遞交報名表參選。（資料圖片）

原定九月舉行的立法會換屆選舉推遲，已報名參選體育、演藝，文化及出版界的霍啟剛備受關注，霍啟剛晚上在社交媒體發「千字文」分享「這段時間的霍啟剛」，不過，逾半篇幅提及太太郭晶晶，更似是分享「這段時間的郭晶晶」。

霍啟剛開篇就感慨，自己首次報名參選，就遇上「史無前例的延期」。又回想起，有藝術家和跆拳道教練曾向其訴說面對的困境時落淚的情景。「這段日子心裏都不舒暢，每晚都睡得不好。」霍啟剛謂，知道社會上有很多人需要幫助，令他更有肩負責任的決心。

霍啟剛稱，這幾年透過體育界、文化界及其他青年工作，令他深切體會到，不合時宜、沒有方向的政策是如何窒礙社會的發展，「面對一些官僚措施，我和大家一樣感受到那種無力感。」

霍啟剛認為，作為一個普通市民，能做到的事始終有限，而立法會是一個新的平台。他反覆思量，自己能否勝任時，太太郭晶晶說了一番話：

「如果當年我做運動員時，有這麼一個非常了解我們的人，去幫我們爭取更好的前路，我估計我全部戰友都會有很好的出路，我也可以更早完成課程畢業了！」

雖然霍啟剛謂，郭晶晶對香港的政策不是十分熟悉，但「她一如以往的支持我，覺得這是應該做的事，不只幫到業界朋友，對香港的發展，對下一代的成長也有正面作用。」

霍啟剛又謂，以後可能會很忙，免不了犧牲一家人相處的時間，但郭晶晶卻笑說：「反正一屋小孩我也很忙，終於可以少照顧一個。」

不過霍啟剛卻說，雖然郭晶晶嘴上說可以少照顧一個，但在短短兩周的選舉工作，更多是郭晶晶安頓好3位小朋友後，晚上到公司陪霍啟剛和團隊作戰到深夜，不時又會為團隊送上甜品、下午茶，「要照顧的人沒有少，反而是更多了。」

有這麼支持自己的太太，難怪霍啟剛這篇「千字文」講這麼多郭晶晶，霍啟剛在文尾又感謝郭晶晶、家人以及體演文出界朋友的陪伴與信任。