【列車班次】港鐵8月24日起加強個別非繁忙時段列車服務

▲ 港鐵指政府即將逐步恢復公共服務，預期市民對鐵路服務的需求會有所增加。 (資料圖片)

港鐵公司今日（22日）表示密切留意各鐵路綫的營運情況及乘客量，因應疫情最新情況，及配合政府即將逐步恢復公共服務，經過審慎考慮後，將於8月24日(星期一)起，加強個別非繁忙時段的列車服務，以方便更多乘客。

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政府即將逐步恢復公共服務，港鐵指預期市民對鐵路服務的需求會有所增加，決定於下星期一起，所有重鐵綫(迪士尼綫及機場快綫除外)在緊接平日繁忙時段後，即上午9時至10時30分期間，以及下午8時至9時30分期間，將會加強列車服務，並按實際情況作出靈活調配，以方便市民出行。

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▲ （港鐵提供資料）

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至於其他時段班次，目前維持不變。公司會繼續密切留意乘客量的轉變及需求，並審視營運情況，在有需要時會適時調節列車服務。

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記者：伍瑋瑋