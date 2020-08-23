【新冠肺炎】8月22日新增24宗本地個案 筲箕灣星灣峰土瓜灣帝庭豪園荃灣荃威花園上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)
社會 02:05 2020/08/23
本港8月22日新增26宗新冠肺炎確診個案，當中24宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，筲箕灣星灣峰、土瓜灣帝庭豪園、荃灣荃威花園、大角咀大同新邨上榜。
新增患者分布全港13區，九龍城、西貢及元朗各佔3宗，患者居住大廈名單如下：
東區(1)
- 筲箕灣星灣峰——47女，8月17日發病，第4647宗
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觀塘(1)
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——1女，8月16日發病，第4633宗
黃大仙(2)
- 黃大仙黃大仙上邨昭善樓——21男，8月20日發病，第4634宗
- 鑽石山鳳德邨黛鳳樓——66男，8月18日發病，第4641宗
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九龍城(3)
- 土瓜灣錦堂樓——44女，8月10日發病，第4636宗
- 何文田何文田邨適文樓——14男，無病徵本地關連個案，第4653宗
- 土瓜灣帝庭豪園3座——58男，無病徵本地關連個案，第4655宗
油尖旺(2)
- 旺角花園街175A號——67男，8月17日發病，第4637宗
- 大角咀大同新邨大成樓——64男，無病徵本地個案，第4654宗
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深水埗(2)
- 深水埗恒威閣——56男，8月18日發病，第4640宗
- 石硤尾大坑東邨東旺樓——53女，8月14日發病，第4656宗
西貢(3)
- 將軍澳英明苑明志閣——60男，8月18日發病，第4635宗
- 將軍澳安寧花園4座——27女，8月20日發病，第4643宗
- 將軍澳景林邨景榆樓——91女，8月20日發病，第4648宗
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沙田(1)
- 沙田沙角邨銀鷗樓——39女，8月17日發病，第4645宗
大埔(1)
- 大埔富亨邨亨耀樓——65男，8月18日發病，第4644宗
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北區(1)
- 打鼓嶺坪洋新村；筲箕灣星灣峰——53女，8月15日發病，第4638宗
荃灣(2)
- 荃灣荃威花園L座——56男，8月17日發病，第4642宗
- 荃灣福來邨永定樓——61女，8月19日發病，第4646宗
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元朗(3)
- 天水圍天耀（一）邨耀富樓——32女，8月19日發病，第4649宗
- 天水圍天耀（一）邨耀富樓——38男，無病徵本地關連個案，第4651宗
- 天水圍天盛苑盛旭閣——25男，8月21日發病，第4650宗
屯門(2)
- 屯門鄉事會路8-10號明偉大樓——42男，8月5日發病，第4657宗
- 屯門山景邨景麗樓——69女，8月16日發病，第4658宗
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責任編輯 李志強