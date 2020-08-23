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【新冠肺炎】8月22日新增24宗本地個案　筲箕灣星灣峰土瓜灣帝庭豪園荃灣荃威花園上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)

社會 02:05 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

8月22日新增24宗本地確診個案。 陳永康攝

本港8月22日新增26宗新冠肺炎確診個案，當中24宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，筲箕灣星灣峰、土瓜灣帝庭豪園、荃灣荃威花園、大角咀大同新邨上榜。

新增患者分布全港13區，九龍城、西貢及元朗各佔3宗，患者居住大廈名單如下：

東區(1)

  • 筲箕灣星灣峰——47女，8月17日發病，第4647宗

【新冠肺炎】明愛醫院65歲女患者病逝　本港累計77宗死亡個案

觀塘(1)

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——1女，8月16日發病，第4633宗

黃大仙(2)

  • 黃大仙黃大仙上邨昭善樓——21男，8月20日發病，第4634宗
  • 鑽石山鳳德邨黛鳳樓——66男，8月18日發病，第4641宗

【新冠肺炎】水務署一名水樣本取樣員確診　5名密切接觸同事須隔離檢疫

九龍城(3)

  • 土瓜灣錦堂樓——44女，8月10日發病，第4636宗
  • 何文田何文田邨適文樓——14男，無病徵本地關連個案，第4653宗
  • 土瓜灣帝庭豪園3座——58男，無病徵本地關連個案，第4655宗

油尖旺(2)

  • 旺角花園街175A號——67男，8月17日發病，第4637宗
  • 大角咀大同新邨大成樓——64男，無病徵本地個案，第4654宗

【新冠肺炎】土瓜灣政府合署一名社署職員確診　無其他員工有病徵

深水埗(2)

  • 深水埗恒威閣——56男，8月18日發病，第4640宗
  • 石硤尾大坑東邨東旺樓——53女，8月14日發病，第4656宗

西貢(3)

  • 將軍澳英明苑明志閣——60男，8月18日發病，第4635宗
  • 將軍澳安寧花園4座——27女，8月20日發病，第4643宗
  • 將軍澳景林邨景榆樓——91女，8月20日發病，第4648宗

【新冠肺炎】汕尾病毒與港達99.99%相似　張竹君：收到協助追查信息

沙田(1)

  • 沙田沙角邨銀鷗樓——39女，8月17日發病，第4645宗

大埔(1)

  • 大埔富亨邨亨耀樓——65男，8月18日發病，第4644宗

【新冠肺炎】確診數字連續20日雙位數　張竹君: 疫情並非完全受控

北區(1)

  • 打鼓嶺坪洋新村；筲箕灣星灣峰——53女，8月15日發病，第4638宗

荃灣(2)

  • 荃灣荃威花園L座——56男，8月17日發病，第4642宗
  • 荃灣福來邨永定樓——61女，8月19日發病，第4646宗

【新冠肺炎】葵青貨櫃碼頭群組增2宗確診個案　一名市區的士司機屬不明源頭感染

元朗(3)

  • 天水圍天耀（一）邨耀富樓——32女，8月19日發病，第4649宗
  • 天水圍天耀（一）邨耀富樓——38男，無病徵本地關連個案，第4651宗
  • 天水圍天盛苑盛旭閣——25男，8月21日發病，第4650宗

屯門(2)

  • 屯門鄉事會路8-10號明偉大樓——42男，8月5日發病，第4657宗
  • 屯門山景邨景麗樓——69女，8月16日發病，第4658宗

【新冠肺炎】食環署：未來3日有12個街市將提早1小時關閉進行清潔消毒【內附名單】

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責任編輯　李志強

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