【移民澳洲】澳洲簽證新安排　 3類港人可延長居留簽證5年後可申請永久居留

▲ 澳洲簽證新安排， 港人可延長居留簽證5年後可申請永久居留。

澳洲政府公布香港留學生、畢業生及技術勞工赴澳新簽證安排。香港實施《港區國安法》後，澳洲宣布延長港人畢業生和技術員工的簽證5年，提供申請永久居留的路徑。澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）公布新安排的詳情，指1萬名在澳洲的香港人受惠。

新安排詳情如下：

1. 在2020年7月9日持有臨時畢業生或臨時技術簽證的港人，將自動獲得額外5年的簽證，簽證於2025年7月8日到期。



2. 現時和將來在澳的港人，完成專上學業後，將合資格申請5年的畢業生簽證。申請人仍需符合一般的簽證要求，包括澳洲學歷要求（Australian Study Requirement）。



3. 申請臨時技術簽證的港人，如果符合資格，即所持技術於清單列表上，並滿足勞動市場測試要求，便可申請5年簽證。

申請延長簽證5年的港人，須持有香港特區護照。換言之，若只持有英國國民海外護照（BNO）的港人，則無法獲延長簽證5年。

杜吉表示，澳洲一直與香港的關係緊密，長久以來吸引香港人才，他們對本地經濟有重大貢獻。他又指，澳洲理解近日發生的事，令很多有才華的港人想移民到像澳洲「這種自由、民主的國家」，新安排因而誕生。

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責任編輯：羅嘉欣