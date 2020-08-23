【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪　包括逸東酒店Superdon Express、油麻地泰國人海南雞

▲ 衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪。

本港第3波新冠肺炎疫未息，昨日（22日）新增26宗確診個案，當中24宗為本地感染。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪，其中5間均位於油尖旺一帶。

據衞生防護中心的更新，所新增8間曾有確診者到訪的食肆，名單如下：

港島：（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

中西區新威大廈四季常餐 14/8/2020 ＃4402

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

旺角金德行譚仔三哥米線 8/8/2020 ＃4262

佐敦逸東酒店 Superdon Express 15/8/2020 ＃4607

油麻地常安樓泰國人海南雞 15/8/2020 ＃4607

太子新望大廈麥當勞 19/8/2020 ＃4637

旺角通菜街111號風味園茶餐廳 20/8/2020 ＃4654

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

沙田耀安商場美心MX 8/8/2020 ＃4174

大埔富亨邨商場大家樂 18/8/2020 ＃4644

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責任編輯：羅嘉欣