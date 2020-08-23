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【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪　包括逸東酒店Superdon Express、油麻地泰國人海南雞

健康 10:33 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪。

本港第3波新冠肺炎疫未息，昨日（22日）新增26宗確診個案，當中24宗為本地感染。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪，其中5間均位於油尖旺一帶。

據衞生防護中心的更新，所新增8間曾有確診者到訪的食肆，名單如下：

港島：（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 中西區新威大廈四季常餐　14/8/2020　＃4402

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 旺角金德行譚仔三哥米線　8/8/2020　＃4262
  • 佐敦逸東酒店 Superdon Express　15/8/2020　＃4607
  • 油麻地常安樓泰國人海南雞　15/8/2020　＃4607
  • 太子新望大廈麥當勞　19/8/2020　＃4637
  • 旺角通菜街111號風味園茶餐廳　20/8/2020　＃4654

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 沙田耀安商場美心MX　8/8/2020　＃4174
  • 大埔富亨邨商場大家樂　18/8/2020　＃4644

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：羅嘉欣

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