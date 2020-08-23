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【反黑路人甲】朱敏瀚演爆肌殺手人氣急升 Brian公開秘訣練成朱古力腹肌

娛樂 11:13 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

朱敏瀚以《反黑路人甲》人氣急升。

人氣劇集《反黑路人甲》中，除王浩信和張振朗此對爆笑孖寶甚受好評，演金牌打手「陸秋」的朱敏瀚 (Brian)，以cool爆外表加上鋼條身型，同樣突圍而出，一連幾集朱敏翰大騷訓練而來的肌肉，更令不少女觀眾發現新男神！

近日Brain上擂台晒出朱古力肌，令女觀眾迷倒。（取自IG）

朱敏翰為演好《反黑路人甲》的「陸秋」一角，下了不少苦功，他曾表示因受監製賞識，不想令對方失望，故努力改變外表。

朱敏翰演cool爆殺手陸秋人氣急升。（取自IG）

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事實Brian在知道要拍《反黑路人甲》時，當時剛好正在拍《機場特警》，為了外型更突出，當時Brian結識到演員兼教練關曜儁，在對方的指導下成功操出完美爆肌身型。

為演好角色，Brian持續操練3個月。（取自IG）

至拍攝《反黑路人甲》，Brian更加強鍛練，希望令肌肉更立體。他曾公開特訓過程，包括一星期要做5日重量訓練，另一星期7日都要做cardio運動，每次45分鐘。

Brian在健身室要做大量重力訓練。（取自IG）

飲食方面，Brian需節食戒口，每日只吃雞肉、番薯及菜，令身型更有線條，突出劇中殺手強悍特質，訓練過程持續3個月。

為改變外表，Brian積極健身。（取自IG）

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近日朱敏翰亦在IG上亦大曬「朱古力腹肌」成果，留言：「台上一分鐘……#只是開始 #不一樣的朱敏瀚」，不少圈中好友大讚其鍛練成果，如湯洛雯笑問Brian「朱古力」是不是真的；樂曈笑說：「啲腹肌係咪可以夾住劇本！」而不少女觀眾亦被Brian的演出而迷倒。

Brian熱愛演戲努力改外表

現年28歲的朱敏翰，09年進入藝員訓練班，畢業後接拍學生劇集《點解阿Sir係阿Sir》，飾演其中一位「K4」成員甚有發揮。

後來他被調入《都市閒情》兩年，Brian接受TOPick訪問時，坦言兩年主持工作，令他對演出有更多基本認識，但他對演戲始終有熱誠，故一直希望調回戲劇組。

拍《機場特警》時已跟張振朗合作。（取自IG）

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之後Brian如願拍劇，可是最初因外型所限，常被派演小弟弟角色，他更自稱為「萬年細佬」，幸而在拍《機場特謷》時練成肌肉，令星途改變。

他亦曾分享：「「當時收到拍攝通知，我就很想呈現另一個我，同瘦削的萬年細佬講再見。起初自行增磅操機 ，大就大喇但無形，幸好拍攝時遇到 @leokwan 接手幫我，後來心理身理都有很正面的變化。」

朱敏翰對演戲充滿熱誠。（湯炳強攝）

現時憑《反黑路人甲》彈起，令他演出機會增加，之後並有《踩過界II》及《極道怪咖》，角色都跟以前有很大的分別。

跟女友余思霆感情穩定。（取自IG）

Brian現跟余思霆已拍拖一年多，感情穩定，視女友余思霆為家庭一份子：「每次拍拖都會以結婚為目標，不是拍散拖，相信做好眼前工作，所有事都會好起來。希望可以養到身邊人，不想她過得辛苦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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