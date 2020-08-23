【食用安全】荔枝角食壽司驚見蟲蟲　連鎖壽司店食客：識行識走極度生猛

▲ 一名網民在荔枝角連鎖壽司店用餐時，卻在一件壽司上見到蟲。

壽司是不少港人摯愛，但最近一名網民在荔枝角連鎖壽司店用餐時，卻在一件壽司上見到蟲，正圍繞著壽司快速移動。有網民就留言指，該間壽司店以往亦曾發生食物有蟲的事件，亦有人指自己一向都不食。

據Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」，有網民昨日下午公開一段長約數秒的片段。片中清晰可見在一件軍艦壽司上，有一隻不明昆蟲在移動著。網民表示自己是在荔枝角昇悅居一間連鎖壽司店用餐，形容不明昆蟲移動迅速，是「識行識走極度生猛壽司」。

事件引來不少網民留言，有人指這種情況常見，不感驚訝：「都是蟲」、「其實一直衛生都好差」也有人指自己從來都不吃：「好彩我不嬲都唔食」，有網民就笑稱是「蟲蟲壽司」。亦有網民提出，該間壽司店以往亦曾發生食物有蟲的事件：「近期去貨慢，更加唔會新鮮。」

魚生內寄生線蟲暴增283倍

華盛頓大學一項研究亦指出，寄生在魚類的線蟲「海獸胃線蟲」（Anisakis），在1978年至2015年之間暴增283倍。線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到，如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。

患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

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責任編輯：羅嘉欣