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【全民檢測】張建宗籲市民踴躍參加全民檢測　重申所有檢測樣本在檢測後便會銷毀

社會 10:53 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張建宗籲市民踴躍參加全民檢測。（資料圖片）

普及社區檢測計劃將於下月一日展開，政務司司長張建宗今日（23日）於網誌呼籲市民踴躍參加，指越多人參與檢測，就能夠越快找出隱性患者，截斷傳播鏈，有利本港早日遏制疫情。他重申所有檢測樣本不會送出香港以外地方，在完成檢測後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障。

【全民檢測】陳肇始指現難預料參與人數　強調參與人數越多對控制疫情越理想

張建宗提到政府將在各區設立社區檢測中心，採集市民的鼻腔及咽喉混合拭子樣本化驗。市民可先行在網上預約，提供個人資料（即姓名、身份證號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段。檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知，如檢測結果呈陽性，衞生署會立即作出跟進。每間檢測中心都有醫護人員當值，而樣本採集員均曾接受相關訓練，並配備足夠個人防護裝備。

張建宗指出未來一周是關鍵，會密切留意確診個案是否持續下降，政府會按着疫情發展而「張弛有度」，特別是針對社交距離措施，強調政府亦不能夠「鐵板一塊」。他續提到政府將推出新一輪防疫抗疫基金，為盡快敲定相關措施內容，正聆聽業界人士的意見。

（張建宗網誌圖片）

（張建宗網誌圖片）

（張建宗網誌圖片）

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責任編輯：郭家穎

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