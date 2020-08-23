【全民檢測】張建宗籲市民踴躍參加全民檢測　重申所有檢測樣本在檢測後便會銷毀

▲ 張建宗籲市民踴躍參加全民檢測。（資料圖片）

普及社區檢測計劃將於下月一日展開，政務司司長張建宗今日（23日）於網誌呼籲市民踴躍參加，指越多人參與檢測，就能夠越快找出隱性患者，截斷傳播鏈，有利本港早日遏制疫情。他重申所有檢測樣本不會送出香港以外地方，在完成檢測後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障。

【全民檢測】陳肇始指現難預料參與人數 強調參與人數越多對控制疫情越理想

張建宗提到政府將在各區設立社區檢測中心，採集市民的鼻腔及咽喉混合拭子樣本化驗。市民可先行在網上預約，提供個人資料（即姓名、身份證號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段。檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知，如檢測結果呈陽性，衞生署會立即作出跟進。每間檢測中心都有醫護人員當值，而樣本採集員均曾接受相關訓練，並配備足夠個人防護裝備。

張建宗指出未來一周是關鍵，會密切留意確診個案是否持續下降，政府會按着疫情發展而「張弛有度」，特別是針對社交距離措施，強調政府亦不能夠「鐵板一塊」。他續提到政府將推出新一輪防疫抗疫基金，為盡快敲定相關措施內容，正聆聽業界人士的意見。

▲ （張建宗網誌圖片）

▲ （張建宗網誌圖片）

▲ （張建宗網誌圖片）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：郭家穎