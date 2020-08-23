【新冠肺炎】消息：本港今日新增約26宗確診個案　連續21日錄得雙位數確診數字

▲ 消息指本港今日新增約26宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（23日）新增大約26宗確診個案，今日是連續21日錄得雙位數確診數字。本港昨日（22日）新增26宗確診個案，2宗為輸入個案，包括2名由印度返港的小朋友，其餘24宗為本地感染病例。本地個案中，有12宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎