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【全民檢測】陳肇始盼醫護及市民放開偏見和陰謀論　籲支持普及社區檢測　

社會 11:16 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳肇始盼醫護及市民能在抗疫上，放開偏見和陰謀論。（資料圖片）

普及社區檢測計劃將於下月一日展開，食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）於網誌上表示，政府推行大規模社區檢測是要阻斷隱性傳播鏈，進一步控制疫情，呼籲市民踴躍支持「普及社區檢測計劃」。

【全民檢測】張建宗籲市民踴躍參加全民檢測　重申所有檢測樣本在檢測後便會銷毀

陳肇始指，近期新增確診個案雖然回落，但整體數字仍處高位，大規模社區爆發和疫情反彈的風險仍然相當高，顯示這一波疫情尚未完結。源頭不明的新增確診個案比例居高不下，顯示社區有持續的隱性傳播鏈，情況令人非常擔憂。她續說，個別醫護人員認為市民毋須檢測，甚至建議市民不應檢測，是抹殺檢測計劃有助阻斷社區傳播鏈，對防疫抗疫工作完全無幫助，希望在防疫的議題上，放開偏見和凡事陰謀論的思維。如果無法阻斷這些隱性傳播鏈，社區內的傳播無可避免會持續，確診個案數字亦未必能夠持續回落。

她又說普及檢測計劃的出發點是整體公共衞生和公眾健康，本港過往的檢測能力未能支持進行普及社區檢測，因此請求中央支援。中央認為有助香港防控疫情，兩地恢復跨境人流及經濟往來，為互認「健康碼」及相互豁免檢疫等安排提供基礎。

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記者：郭家穎

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