  • 33°C
香港時間 : 2020823日 (日) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蝙蝠俠】華納DC曬冷騷新片陣容　新Batman+神奇女俠+自殺特攻+新剪輯正義聯盟【有片】

娛樂 11:53 2020/08/23

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

全新版本《蝙蝠俠》預計明年上映。

華納兄弟在美國時間昨日（8月22日）上午10時起，舉行名為《DC FanDome》的活動，於24小時內在網上曬冷，公布DC一系列影視、漫畫及電視遊戲的最新消息。

當中包括多套DC電影預告（Trailer）、先導預告（Teaser），當中包括《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）的第二個預告片片、薩克薛達（Zack Snyder）新剪輯版的《正義聯盟》（Justice League: The Snyder Cut）、新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）的首個預告片等。

羅拔柏迪臣接棒做新一代蝙蝠俠。

其中矚目是由《猿人爭霸戰：猩凶崛起》（Dawn of the Planet of the Apes）導演麥里夫斯（Matt Reeves）執導、「吸血仔」羅拔柏迪臣（ Robert Pattinson）接任的全新《蝙蝠俠》（The Batman）首個先導預告。

從先導預告所見，今次新版《蝙蝠俠》風格比過往更壓抑、更黑暗。從片中有新款蝙蝠車外，新「蝙蝠洞」亦曝光，此外Zoe Kravitz演的貓女郎及哥連法奴（Colin Farrell）演的奸角企鵝造型也在預告首度登場，影片預定明年上映。

《神奇女俠1984》+新版《自殺特攻》如箭在弦

而由姬嘉鐸主演、預計今年10月上映的《神奇女俠1984》，在新預告有今集反派Barbara Minerva（Kristen Wiig飾）變成「豹女」Cheetah的造型首度曝光，在預告中有她與神奇女俠大戰的場面。

至於新版《自殺特攻》（The Suicide Squad），推出新預告製作花絮。

今次由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn執導。該系列最具人氣的瑪歌羅比（Margot Robbie）繼續演出再三演小丑女Harley Quinn，影片帶70年代荷里活戰爭片味道。

至於薩克薛達新剪輯版《正義聯盟》，將分4集、每集1小時在HBO Max上架。

新版《自殺特攻》及新剪輯《正義聯盟》都是明年推出。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尼羅河謀殺案】「神奇女俠」姬嘉鐸+《性愛自修室》女星鬥性感　神探破解情殺奇案【有片】
12:54 2020/08/20
【尼羅河謀殺案】「神奇女俠」姬嘉鐸+《性愛自修室》女星鬥性感　神探破解情殺奇案【有片】
【蝙蝠俠】賓艾佛力與米高基頓齊參演《閃電俠》　兩代Batman重披戰衣碰頭
10:20 2020/08/21
【蝙蝠俠】賓艾佛力與米高基頓齊參演《閃電俠》　兩代Batman重披戰衣碰頭
【TENET天能】《潛行凶間》大導演新作最新3分鐘預告　 燒腦神作大玩時空交錯【有片】
14:21 2020/08/22
【TENET天能】《潛行凶間》大導演新作最新3分鐘預告　 燒腦神作大玩時空交錯【有片】
姬嘉鐸 電影 DC 荷里活 超級英雄片 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親