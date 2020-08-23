【蝙蝠俠】華納DC曬冷騷新片陣容　新Batman+神奇女俠+自殺特攻+新剪輯正義聯盟【有片】

▲ 全新版本《蝙蝠俠》預計明年上映。

華納兄弟在美國時間昨日（8月22日）上午10時起，舉行名為《DC FanDome》的活動，於24小時內在網上曬冷，公布DC一系列影視、漫畫及電視遊戲的最新消息。

當中包括多套DC電影預告（Trailer）、先導預告（Teaser），當中包括《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）的第二個預告片片、薩克薛達（Zack Snyder）新剪輯版的《正義聯盟》（Justice League: The Snyder Cut）、新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）的首個預告片等。

▲ 羅拔柏迪臣接棒做新一代蝙蝠俠。

其中矚目是由《猿人爭霸戰：猩凶崛起》（Dawn of the Planet of the Apes）導演麥里夫斯（Matt Reeves）執導、「吸血仔」羅拔柏迪臣（ Robert Pattinson）接任的全新《蝙蝠俠》（The Batman）首個先導預告。

從先導預告所見，今次新版《蝙蝠俠》風格比過往更壓抑、更黑暗。從片中有新款蝙蝠車外，新「蝙蝠洞」亦曝光，此外Zoe Kravitz演的貓女郎及哥連法奴（Colin Farrell）演的奸角企鵝造型也在預告首度登場，影片預定明年上映。

《神奇女俠1984》+新版《自殺特攻》如箭在弦

而由姬嘉鐸主演、預計今年10月上映的《神奇女俠1984》，在新預告有今集反派Barbara Minerva（Kristen Wiig飾）變成「豹女」Cheetah的造型首度曝光，在預告中有她與神奇女俠大戰的場面。

至於新版《自殺特攻》（The Suicide Squad），推出新預告製作花絮。

今次由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn執導。該系列最具人氣的瑪歌羅比（Margot Robbie）繼續演出再三演小丑女Harley Quinn，影片帶70年代荷里活戰爭片味道。

至於薩克薛達新剪輯版《正義聯盟》，將分4集、每集1小時在HBO Max上架。

新版《自殺特攻》及新剪輯《正義聯盟》都是明年推出。