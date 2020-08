【蝙蝠俠】華納DC曬冷騷新片陣容　新Batman+神奇女俠+自殺特攻+新剪輯正義聯盟【有片】

▲ 全新版本《蝙蝠俠》預計明年上映。

華納兄弟在美國時間昨日(8月22日)上午10時起,舉行名為《DC FanDome》的活動,於24小時內在網上曬冷,公布DC一系列影視、漫畫及電視遊戲的最新消息。

當中包括多套DC電影預告(Trailer)、先導預告(Teaser),當中包括《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)的第二個預告片片、薩克薛達(Zack Snyder)新剪輯版的《正義聯盟》(Justice League: The Snyder Cut)、新版《自殺特攻》(The Suicide Squad)的首個預告片等。

▲ 羅拔柏迪臣接棒做新一代蝙蝠俠。

其中矚目是由《猿人爭霸戰:猩凶崛起》(Dawn of the Planet of the Apes)導演麥里夫斯(Matt Reeves)執導、「吸血仔」羅拔柏迪臣( Robert Pattinson)接任的全新《蝙蝠俠》(The Batman)首個先導預告。

從先導預告所見,今次新版《蝙蝠俠》風格比過往更壓抑、更黑暗。從片中有新款蝙蝠車外,新「蝙蝠洞」亦曝光,此外Zoe Kravitz演的貓女郎及哥連法奴(Colin Farrell)演的奸角企鵝造型也在預告首度登場,影片預定明年上映。

《神奇女俠1984》+新版《自殺特攻》如箭在弦

而由姬嘉鐸主演、預計今年10月上映的《神奇女俠1984》,在新預告有今集反派Barbara Minerva(Kristen Wiig飾)變成「豹女」Cheetah的造型首度曝光,在預告中有她與神奇女俠大戰的場面。

至於新版《自殺特攻》(The Suicide Squad),推出新預告製作花絮。

今次由《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)導演James Gunn執導。該系列最具人氣的瑪歌羅比(Margot Robbie)繼續演出再三演小丑女Harley Quinn,影片帶70年代荷里活戰爭片味道。

至於薩克薛達新剪輯版《正義聯盟》,將分4集、每集1小時在HBO Max上架。

新版《自殺特攻》及新剪輯《正義聯盟》都是明年推出。