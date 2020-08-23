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【好人好事】颱風後三星灣海岸遍布垃圾　獨木舟客出海自發清理：做得幾多就幾多

休閒 11:53 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

在海高斯吹襲後，退休救護員冼力求日前與友人自發划着獨木舟出海清理垃圾。

本港不少海岸自上周經過颱風海高斯吹襲後，均湧現大量被海浪捲上浪的垃圾。過去經常「上山下海執垃圾」的退休救護員冼力求（人稱貓哥）有見及此，日前與友人自發划着獨木舟出海清理垃圾，最終共執起15袋垃圾，笑言這是「愚公移山的『精神病』，做得幾多就幾多！」

據貓哥在所經營的facebook群組「上山下海執垃圾」分享，自己日前與女友人划着獨木舟在西貢三星灣一帶海岸清理海岸垃圾。他們除了在海面上發現不少隨海漂浮的大大小小海洋垃圾外，抵達沙灘後更是重災區，當中的垃圾有新有舊，「最惡劣的是一堆堆破碎成為粒子狀，並且與細吵混雜一起」。

從照片可見，三星灣一帶海岸布滿膠桶、膠樽、膠袋、發泡膠及口罩等垃圾。事主表示，一般都市人未必會看見或接觸到這些海洋垃圾，然而海洋生物卻會不能避免地誤吃這些海洋垃圾，最終造成受傷，甚至死亡。因此他表示：

為了減少傷害，我們將抱著愚公移山的「精神病」，做得幾多就幾多，繼續出發清理郊野海洋垃圾！

最終他們共清理了15袋海岸垃圾，載滿兩隻獨木舟，全已被送往垃圾收集點，不少網民都大讚他們的自發行為，並十分感激他們的付出，「希望大家一齊愛護大自然」。

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責任編輯:羅嘉欣

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