  • 33°C
香港時間 : 2020823日 (日) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】陳茂波：正與業界商議在風險可控情況下　盡量讓經濟活動有序進行

社會 11:55 2020/08/23

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳茂波呼籲市民極參與檢測。（資料圖片）

本港疫情未止，財政司司長陳茂波今日（23日）於網誌上表示，社交距離措施雖有效減低病毒傳播，但長期要求市民不外出，部分行業長期停業並不切實可行，對市民生活實際需要造成負面影響，亦對經濟帶來異常沉重的打擊，政府正與業界商議，目標是快速管控及遏止傳播，在風險可控的情況下，盡量讓經濟活動有序進行，避免拖跨經濟。

【新冠肺炎】8月22日新增24宗本地個案　筲箕灣星灣峰土瓜灣帝庭豪園荃灣荃威花園上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)

普及社區檢測計劃將於下月一日展開，陳茂波提到明白有些市民或許因為怕普及社區檢測計劃麻煩，又或者擔心一旦被驗出帶有病毒而需要接受隔離，但他呼籲，為香港整體利益，應積極參與檢測。他縑指新型肺炎確診個案本月以來增幅開始放緩，但難言第三波疫情已接近完結，關鍵是如何能有效中斷社區隱形傳播鏈，呼籲市民為香港整體利益，應積極參與檢測。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

 

相關文章

【新冠肺炎】確診數字連續20日雙位數　張竹君: 疫情並非完全受控
17:43 2020/08/22
【新冠肺炎】確診數字連續20日雙位數　張竹君: 疫情並非完全受控
【新冠肺炎】明愛醫院65歲女患者病逝　本港累計77宗死亡個案
23:23 2020/08/22
【新冠肺炎】明愛醫院65歲女患者病逝　本港累計77宗死亡個案
【新冠肺炎】8月22日新增24宗本地個案　筲箕灣星灣峰土瓜灣帝庭豪園荃灣荃威花園上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)
今日 02:05
【新冠肺炎】8月22日新增24宗本地個案　筲箕灣星灣峰土瓜灣帝庭豪園荃灣荃威花園上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親