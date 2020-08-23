【新冠肺炎】陳茂波：正與業界商議在風險可控情況下　盡量讓經濟活動有序進行

▲ 陳茂波呼籲市民極參與檢測。（資料圖片）

本港疫情未止，財政司司長陳茂波今日（23日）於網誌上表示，社交距離措施雖有效減低病毒傳播，但長期要求市民不外出，部分行業長期停業並不切實可行，對市民生活實際需要造成負面影響，亦對經濟帶來異常沉重的打擊，政府正與業界商議，目標是快速管控及遏止傳播，在風險可控的情況下，盡量讓經濟活動有序進行，避免拖跨經濟。

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普及社區檢測計劃將於下月一日展開，陳茂波提到明白有些市民或許因為怕普及社區檢測計劃麻煩，又或者擔心一旦被驗出帶有病毒而需要接受隔離，但他呼籲，為香港整體利益，應積極參與檢測。他縑指新型肺炎確診個案本月以來增幅開始放緩，但難言第三波疫情已接近完結，關鍵是如何能有效中斷社區隱形傳播鏈，呼籲市民為香港整體利益，應積極參與檢測。

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責任編輯：郭家穎