【播毒一家】澳洲一家四口入住酒店隔離檢疫 兩孩子亂在牆上塗糞便令1600人確診

▲ 澳洲一家四口入住酒店隔離檢疫，兩孩子亂在牆上塗糞便令1600人確診。

新冠肺炎疫情嚴峻，全球累計有逾2300萬人染疫，其中澳洲維多利亞省今年5、6月間爆發第二波疫情，令確診數字大幅增加。經當局調查後發現，有從海外回到當地的一家四口，污染了一間墨爾本用作隔離檢疲的酒店客房，兩名孩子更把糞便塗抹在酒店牆壁上，甚至在隔離期間，可以出外散步，成為防疫的一大缺口，導致酒店工作人員和檢疫人員也相繼染病，最終令當地約1600人確診，佔確診病例的99%。



據當地媒體報道，這播毒一家四口回國後出現感染新冠肺炎症狀，於5月中入住墨爾本一間四星級檢疫酒店。檢疫期間，這個家庭兩名小孩在房間將糞便亂塗在牆上，嚴重污染了酒店環境。相關部門調查後更發現，這家人更在酒店範圍內散步，並接觸多人。

這一家入住後3天確診，而酒店內3名保安及職員相繼確診，其後確診人數增加至17人，並持續上升，涉及約1,600人。

維多利亞衛福部流行病學專家艾普蘭(Dr Charles Alpren)表示，該間酒店成為了播毒的大本營，發現維省第二波疫情的1600宗確診個案，有99%跟這酒店有關。

艾普蘭表示，雖然不能100%肯定病毒傳染途徑，但推測大規模感染，跟這家人污染了酒店客房有關。

曾有入住該酒店的住客指，酒店衛生條件差，入住時曾發現酒店棉被有污漬、地上有用過的塑膠手套，而工作人員進入客房時亦沒有戴口罩。

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責任編輯：羅嘉欣