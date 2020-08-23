【番茄發芽】番茄放雪櫃數天切開長滿芽　網民：以為好多蟲【附專家解釋】

▲ 有市民買番茄回家後放雪櫃數天，打開卻驚見內部長滿芽菜狀物體。

番茄發芽，相信許多人都未必見過。有市民近日分享，買番茄回家後放雪櫃數天，打開茄卻驚見內部長滿芽菜狀長形物體，於是在網上請教其他人。有專家表示，蕃茄如果沒有即時採摘或食用，在適合濕度溫度條件下，種子就會發芽，蕃茄發芽沒有毒，但可影響食用口感。

有網民周五（21日）在Facebook群組「今晚煮乜好」上載兩張照片，相片可見一個被切開的番茄內長出數條豆芽狀長形物，發帖網民問：「蕃茄入面唔係籽正常嗎？」有網民認為是番茄存放太長時間才有這種情形，事主回應指自己只是「買咗返嚟，放咗喺雪櫃幾日。」有人就認為可能番茄放在檔口擺賣已有一段時間，才會發芽。

不少網民都留言第一次見到這種景象：「第一次見識到！」、「只會放到爛就試得多，末見過裏面發芽」。也有網民表示初看以為是蟲：「第一眼睇以為係蟲」、「我驟眼望落去以為好多蟲…郁緊」有網民勸告事主不要食用發芽番茄：「掉左佢吧啦」、「見過！放得太耐開始發芽。唔好食」亦有人建議種植長出來的豆芽物。

專家：發芽屬正常現象

番茄發芽的情形並非首次出現，山東省農科院蔬菜所王崇啟曾表示，番茄內的芽並非「豆芽」而是種子的「胎萌現象」，屬正常現象。當番茄成熟後，如不及時採摘或食用，在合適的濕度和溫度條件下，種子就會發芽。

王崇啟表示，這種現象不罕見，許多葫蘆科植物如南瓜、西瓜等都可能產生這種現象。而發芽的蕃茄無毒，對身體無害，可以食用。但如果「胎萌現象」太厲害，就可能會影響口感。

除了番茄外，早前亦有網民近日分享切開木瓜時，發現中間長出多條芽菜狀物體，感到震驚。歐羅有機農場負責人黃如榮受訪稱，種子發芽是因木瓜有後熟效果，放得太久所致。木瓜在田中或即使在室內，基於某些環境因素都有機會發芽，屬正常現象，無需擔心。瓜肉如保存得好，可如常食用。

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責任編輯：羅嘉欣