【愛妻號】胡諾言陳琪相愛18年恩愛如昔 好老公胡仔：多謝給我溫暖的家

▲ 胡諾言陳琪相愛18年。

胡諾言與陳琪相愛17年，育有2女1子。胡諾言今日（8月23日）生日，太太陳琪特別於昨日已為老公慶生，原來8月22日二人拍拖紀念日，陳琪還在社交平台公開胡仔追求自己經過，二人於09年結婚，由拍拖至今並已相愛18年，恩愛如昔，胡諾言更感激太太持家有道。

陳琪昨日在社交平台分享跟胡逽言慶生照片，二人相信暫時放低子女，兩口子在酒店房間慶祝，相中可見夫妻一同切蛋糕開香檳，十分浪漫。

▲ 胡仔及陳琪在酒店浪漫慶生。（取自Facebook）

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陳琪向老公獻吻，留言：「老公係823生日，18年前嘅今日822，佢藉住生日約我去街！！話想同我一齊倒數🤣🤣🤣 我咁醒目大約都估到佢想點！！所以今日亦都係我哋嘅拍拖紀念日！！Wow 係唔係好浪漫呢？？#有人借生日追女仔」

▲ 胡仔生日感謝太太悉心安排。（取自Facebook）

原來昨日是二人拍拖紀念日，雖然已結婚多年，但胡諾言和陳琪依然很有情趣，胡仔也在fb留言：「多謝胡c9精心安排..」而生日願望則是：「繼續正能量」、「做人做事記得盡做。」

一家五口生活幸福

胡諾言與陳琪一向也是圈中的模範夫妻，二人自2003年劇集《九五至尊》中飾演姊弟後便開始拍拖。2009年4月，二人結束7年愛情長跑結婚，後誕下2女1子（長女胡芷苓、次女胡芷悠、幼子胡澔錕），組成5口幸福家庭。

▲ 兩夫婦在酒店同時慶祝拍拖18年。（取自Facebook）

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二人育有3位小朋友，胡仔以拍劇為主，陳琪在2017年離開TVB。之後在網上不時直播分享美容、健康及生活百貨等產品，又為觀眾解答問題，成功轉型做靚太KOL，收入更有傳每月高達6位數字。

夫婦二人努力工作，以子女發展為家庭重心，但胡仔都不忘愛錫老婆，除工作以外的時間都花在家庭上，去年趁結婚10周年，就一家人出發去日本旅行慶祝，更再影結婚相，與老婆甜蜜如初戀。陳琪更指希望每10年影一次，非常浪漫。

▲ 一家5口經常去旅行，非常幸福。（Facebook圖片）

胡仔也曾表示：「用上十年時間學習欣賞優點同時更要接受缺點。」也每年都不忘向老婆說出感恩的話：「多謝妳給我一個溫暖的家。」懷有感激的心，正是愛情保鮮法。