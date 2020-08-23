【監生焗死】5歲男童沒下校車無人發現　被困車廂9小時中暑亡老師圖掩真相

▲ 湛江市一名5歲男童被困校巴車廂長達9小時，最終不幸中暑亡。

廣東省湛江市一名5歲男童早前搭乘校巴抵達幼稚園園後，卻被司機及跟車老師遺忘在車上，導致他被鎖在高溫的車廂內長達9小時，最終不幸身亡。目前校車司機、跟車老師、幼兒園管理人已被捕。

老師一度聲稱錦仔午休時休克

據內媒《南方都市報》報道，已在涉事幼稚園就讀兩年的男童錦仔，每早都會在父母的陪同下登上校車。事發在7月14日下午，錦仔母親在家卻接到老師的電話指，錦仔在學校的休息室午休時突然休克，已被送院治理。

當父母趕抵醫院時，錦仔已經不幸離世。後經警方調查，才發現事件並非如老師所說般。原來事發當日約上午8時，校車抵達校園後，跟車老師根本沒有發現錦仔當時未有下車，即使司機後來把校巴停泊至校園對面的空地時，始終沒發現錦仔，讓他最終被困車廂。

錦仔在車廂曾脫衣求救

據錦仔父親引述警方指，當日天氣是大晴天，室外溫度高達攝氏34度，而車廂內的溫度警察指經暴曬後更可達到攝氏60度以上。當時，被困車廂的錦仔曾經脫光衣服，但「還是很熱，求救也沒有人聽見，最終因為嚴重脫水死亡」，錦仔的情況最終要在當日幼稚園下課時才發現，而錦仔當時已經被困了9小時。

目前，校車司機、跟車老師、幼兒園管理人已被當地檢察院批捕，校方亦已向錦仔父母賠償了105萬元人民幣。然而錦仔父親表示，夫婦兩人對此始終未能釋懷，妻子更終日以淚洗臉。

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責任編輯:王明芳