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【妻子的浪漫旅行】蔡少芬扮瑪麗蓮夢露強吻老公　Ada與張晉重演《鐵達尼號》經典場面　

娛樂 13:05 2020/08/23

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張晉和蔡少芬十分投入參與《妻子的浪漫旅行》。

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》到了第12集，張晉加入蔡少芬（Ada）的妻子團到達雲南大理，在入住度假屋前，兩夫妻須接受「深情對望三分鐘」的大考驗。

Ada在凝望張晉時突然醋意大發：「你很久沒有這樣看我，你一直就在看手機，還有你看都是孩子。」面對「惡妻」Ada 的連番拷問，張晉反駁笑稱：「看你現在的樣子，我也不想看你了。」

隨後，Ada 甜蜜表示經常趁老公睡著後，偷偷在床邊看著他，感覺莫名幸福：「我們四目交投，話也不說靜靜地看著對方，很多回憶會走出來。」

蔡少芬扮一代性感瑪麗蓮夢露。

重演《鐵達尼號》經典

今集妻子們大玩變裝遊戲，Ada戴上金色假髮及塗上烈焰紅唇化身成瑪麗蓮夢露，出場時不停嘟嘴飛吻，婀娜地扭動身體「色誘」張晉。

怎料張晉毫不領情地表示：「不好看！你的口紅都沾到牙齒上了！」最後Ada更索性強吻老公，當眾嘴對嘴錫錫，場面爆笑。

張晉夫婦重演《鐵達尼號》內經典場面。

豁出去的Ada更放下女神包袱，接受了「保鮮紙醜照」任務，把臉緊貼著保鮮紙，令到面容扭曲，做出多個「醜女」表情包。

眾人在出船乘船時戲癮大發，重演《鐵達尼號》的經典一幕，張晉飾演Jack在船頭從後抱著飾演Rose的Ada，張晉更自行改編劇情，在甲板上跳起擺鬼臉，一秒破壞了原版的浪漫氣氛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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