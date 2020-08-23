海關水警大嶼南截獲走私快艇檢12狗隻　海關料飼主走私托運愛犬欲避檢

▲ 12隻狗被困於4個寵物膠籠內，海關相信被困內地之狗主心急與寵物團聚而作出走私托運。

香港海關與水警聯合行動打擊海上走私案，前晚（21日）在大嶼山以南截獲一艘走私快艇，檢獲大批走私物品，包括12隻不同品種狗隻，貨品總值3700萬元，屬今年最大金額海上走私案；並在船上拘捕2名內地男子，涉嫌非法入境、企圖輸出未列艙單貨物、殘酷對待動物、拒對停航及危害他人海上安全共5項罪名，案件由海關、水警總區重案組接手調查。

▲ 香港海關與水警聯合行動打擊海上走私案，檢獲大批走私物品，包括12隻不同品種狗隻，貨品總值3700萬元。

前晚8時許，執法人員發現有人駕貨車到梅窩碼頭落貨到一艘快艇，30分鐘後各自離開；相隔數鐘後，叧一貨車及快艇駛至，貨車上3名男子同樣落貨到快艇上，執法人員即上前準備行動，惟3人最終跳上快艇逃逸。

水警追截期間，在長洲發現第一隻逃走目標快艇，船隻拒絕停航並高速駛去，但最後被執法人員在長洲以南截獲。人員在艇上發現80箱走私貨品及4個載有12隻狗的寵物膠籠，當中包括1隻拉布拉多犬、3隻松鼠狗、2隻約瑟爹利、4隻貴婦狗、1隻摩天使及1隻混種犬。

同時又於梅窩碼頭岸上檢獲大批走私物品，分別有總值900萬元乾鮑魚、200萬元高價紅酒、2200萬元電子產品、約值900萬元護膚產品及一些高檔食材，還有一些日常水貨客走私的物種。

▲ 12隻狗被困於4個寵物膠籠內，海關相信被困內地之狗主心急與寵物團聚而作出走私托運。

▲ 行動中檢獲大批走私物品，包括12隻不同品種狗隻，貨品總值3700萬元。

經調查後相信該批走私貨品準備運往廣東省一帶，不排除因疫情封關而有所需求，而當中12隻走私狗隻經檢驗後全部裝有晶片。

海關海域調查組指揮官張國賢稱，一般走私狗隻多從內地運往香港，惟是次則由香港走私往內地，形容情況「特別」；認為可能一些因疫情而被困內地之狗主心急與寵物團聚而作出走私托運，有關狗隻現交由愛護動物協會照顧，漁護署會透過晶片資料，盡快聯絡狗主錄取口供，如狗主知情，不排除對有關狗主作出檢控。

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記者：曾秋文