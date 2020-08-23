觀鳥會推算全港麻雀約26萬隻　疫情影響雀鳥改到住宅區覓食

▲ （香港觀鳥會圖片）

每年5月也是麻雀繁殖季節，香港觀鳥同期已進行全港普查，今年推算樹麻雀約有26萬隻，較去年同期的24萬隻約升8%。觀鳥會稱，疫情改變社會生活，令市區生態或受影響，少了市民在休憩區餵飼麻雀，令該區麻雀減少。

觀鳥會已第5次舉行麻雀普查，但今年受疫情影響，首度未有招募普查員，無人協助機構「數麻雀」。今年改由機構職員或資深義工「一人數雀」，沿既定路線觀察麻雀行為，統計麻雀和鳥巢數目，推算出本地今年約有麻雀26萬隻。

觀鳥會高級研究員彭俊超稱，今年麻雀較多於住宅區出沒，而非以往的康樂或休憩區。彭認為疫情影響市民的餵鳥習慣；而倘商業區食肆閉門，麻雀就要改往住宅區覓食。

至於鳥巢就數到109個，比去年多約40個。彭認為本地麻雀，已很適應社會環境，約九成鳥巢築在社區建築物上，大多數鳥巢位於大廈外牆、排水口、冷氣機底等，例如於他大廈外牆築巢，可避開天敵如家貓。倘以18個行政地區劃分，屯門、深水埗和沙田較多麻雀。

觀鳥會今年首度以試驗性質，統計多4類本地常見的雀鳥數據，有紅耳鵯、鵲鴝、珠頸斑鳩和紅嘴藍鵲，盼更了解本地雀鳥情況。

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記者：吳卓峰