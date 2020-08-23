  • 33°C
香港時間 : 2020823日 (日) 14:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

觀鳥會推算全港麻雀約26萬隻　疫情影響雀鳥改到住宅區覓食

社會 14:09 2020/08/23

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（香港觀鳥會圖片）

每年5月也是麻雀繁殖季節，香港觀鳥同期已進行全港普查，今年推算樹麻雀約有26萬隻，較去年同期的24萬隻約升8%。觀鳥會稱，疫情改變社會生活，令市區生態或受影響，少了市民在休憩區餵飼麻雀，令該區麻雀減少。

觀鳥會已第5次舉行麻雀普查，但今年受疫情影響，首度未有招募普查員，無人協助機構「數麻雀」。今年改由機構職員或資深義工「一人數雀」，沿既定路線觀察麻雀行為，統計麻雀和鳥巢數目，推算出本地今年約有麻雀26萬隻。

觀鳥會高級研究員彭俊超稱，今年麻雀較多於住宅區出沒，而非以往的康樂或休憩區。彭認為疫情影響市民的餵鳥習慣；而倘商業區食肆閉門，麻雀就要改往住宅區覓食。

至於鳥巢就數到109個，比去年多約40個。彭認為本地麻雀，已很適應社會環境，約九成鳥巢築在社區建築物上，大多數鳥巢位於大廈外牆、排水口、冷氣機底等，例如於他大廈外牆築巢，可避開天敵如家貓。倘以18個行政地區劃分，屯門、深水埗和沙田較多麻雀。

觀鳥會今年首度以試驗性質，統計多4類本地常見的雀鳥數據，有紅耳鵯、鵲鴝、珠頸斑鳩和紅嘴藍鵲，盼更了解本地雀鳥情況。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰

相關文章

【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因
12:40 2020/08/22
【健康專訪】2歲女童用店舖酒精產品後長出水泡　皮膚科專科醫生陳厚毅解構原因
【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪　包括逸東酒店Superdon Express、油麻地泰國人海南雞
今日 10:33
【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪　包括逸東酒店Superdon Express、油麻地泰國人海南雞
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約26宗確診個案　連續21日錄得雙位數確診數字
今日 12:24
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約26宗確診個案　連續21日錄得雙位數確診數字

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親