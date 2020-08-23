【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】

▲ 一文睇獲取健康碼5個步驟。

港府早前與內地及澳門政府研究安排，預計推出「健康碼」，進一步恢復粵港澳經貿合作。隨著新冠肺炎疫情發展，行政長官林鄭月娥昨日（21日）表示，若本港疫情緩和，可逐步落實健康碼。

港府近日在網上進一步介紹健康碼運作方式，TOPick整合了申請條件、名額、檢測機構等資料，讓大家對健康碼有更清楚認識。

獲取健康碼5 大步驟

合資格人士透過網上預約系統，取得入境廣東省或澳門的豁免強制檢疫配額。

取得配額的申請人到衞生署認可的醫療檢測機構，進行新型冠狀病毒病核酸檢測。

檢測機構上載申請人資料及檢測結果到衞生署的香港健康碼系統。

申請人到香港健康碼系統下載「香港健康碼」。

申請人自行提出要求及同意把「香港健康碼」內的資料提供予廣東省或澳門有關當局，以轉換到「粵康碼」或「澳康碼」。

衞生署認可本地醫療檢測機構

現時有16間衞生署認可的本地醫療檢測機構如下：

私家醫院

嘉諾撒醫院、港怡醫院、香港港安醫院（荃灣）、香港港安醫院（司徒拔道）、香港浸信會醫院、香港養和醫院、聖德肋撤醫院、仁安醫院

化驗所

華大基因、香港（CH）病理檢驗中心、健康化驗中心有限公司、香港分子病理檢驗中心有限公司、金域檢驗（香港）有限公司、現代基因技術有限公司、栢立醫學化驗室、基因檢測公司Prenetics

申請名額及條件

首批申請只接受專業人士、有公務或商務需要的旅客，每周2,000至3,000個名額，申請方式先到先得。

7天有效期

每個健康碼有效期為7日，逾期後想獲豁免檢疫，就必須再次申請。

健康碼不具追蹤功能

創新及科技局局長薜永恒指，香港健康碼只記載出入境所需的個人資料、醫療檢測機構名稱和有效核酸檢測結果，作入境健康申報用途，並無任何追蹤功能。

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責任編輯：陳昊淋