  • 31°C
香港時間 : 2020823日 (日) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港姐秘聞】邱淑貞被爆整容憤而退選 同屆黃鶯疑出賣好友30年後親揭真相

娛樂 14:57 2020/08/23

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

邱淑貞87年參選港姐，曾被指整容。

一年一度的TVB《香港小姐2020》將於下周（8月30日）舉行，港姐舉辦47年，每屆決賽前一眾港姐都有不少花邊新聞，當中1987年的港姐，常被指是歷年平均質素最的一年，而當年曾有份候選的邱淑貞，事前被視為大熱，但卻因被媒體指她涉整容，最後邱淑貞不忿而退選。

而當年另一候選港姐黃鶯，被指便是向傳媒告密的爆料者，近日黃鶯接受同屆港姐季軍林穎嫺訪問，親解當年真相。

邱叔貞87年參選曾是大熱。（影片截圖）

邱淑貞疑被好友出賣

有「性感女神」之稱的邱淑貞，1987年參選港姐時，當年競爭異常激烈，邱淑貞卻憑標緻外表及身段，跟楊寶玲、李美鳳等成為賽前三甲大熱。

不過，當時突傳媒揭露邱淑貞下巴曾整容，並展示整容手術的證據，因此令邱淑貞的參選資格受質疑。

當年有指向傳媒爆料者為另一候選港姐黃鶯，本來黃鶯是邱淑貞的朋友，在一眾候選港姐之中，二人關係最好，卻突生奇變二人不和消息不脛而走。

【人望高處】江嘉敏與馮盈盈反目另結新姊妹　疑靠林凱恩搭路結識「楷女郎」郭嘉文

當年黃鶯（中）跟邱淑貞（左）及林穎嫺（右）因選美成好友。

不過，邱淑貞後來向TVB解釋，是因年少時跌倒摔傷，因此才進行整形手術，後來無綫亦接受解釋，可是外間批評聲音不絕，最後邱淑貞不堪壓力而退選。而當年賽果依然為楊寶玲、李美鳳及林穎嫺。

黃鶯澄清未有爆料

事隔30年，黃鶯接受已移居美國的林穎嫺視像訪問，澄清當年自己未有向傳媒爆料。她指對事情一無所知，只因選美時跟邱淑貞是好友，故很容易被聯想是她出賣朋友。

黃鶯跟林穎嫺已移取海外，二人透過視像訪問。（影片截圖）

【幸福人妻】朱千雪結婚一周年放閃　Tracy：紀念日由結婚起重頭算過

黃鶯坦言自己並沒有爭奪之意，自己選美是抱着玩玩的心態，：「當年做模特去試鏡的時候，基本每次都會過而且找到合適的工作，所以就有想法去選美，在我印象中，同屆的楊寶玲是最合適的人選，她好有責任感。」

她很感謝林穎嫺讓自己可以有解釋機會：「當年選美後很忙，有機會拍電影，沒再理這件事，但卻經常被人提及。」她亦很希望邱淑貞可以看到自己的解釋，大家可以釋懷。

邱淑貞已作幸福人母。（微博圖片）

黃鶯自選港姐後，嫁給從事時裝工作的丈夫，其後跟兒子及丈夫舉家移民英國。

至於邱淑貞，退選後被王晶看中力捧，成為深受歡迎的女演員，後來跟沈嘉偉結婚息影，生有兩女沈日和沈月，皆遺傳母親美貌氣質。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【港姐2020】是非港姐賴琦媛再爆負評　車廂抽煙拋煙蒂出街或遭TVB勸喻
12:12 2020/08/07
【港姐2020】是非港姐賴琦媛再爆負評　車廂抽煙拋煙蒂出街或遭TVB勸喻
【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情
18:04 2020/08/14
【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情
【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習　Tracy：做新人有很多東西要學
18:09 2020/07/27
【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習　Tracy：做新人有很多東西要學
【豪宅曝光】李嘉欣童年住天台鐵皮屋　成豪門少奶住豪宅擁半山靚景　
10:29 2020/08/04
【豪宅曝光】李嘉欣童年住天台鐵皮屋　成豪門少奶住豪宅擁半山靚景　
香港小姐 娛樂人物職業 邱淑貞 沈月 演員 楊寶玲 沈嘉偉 整容 TVB

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親