【港姐秘聞】邱淑貞被爆整容憤而退選 同屆黃鶯疑出賣好友30年後親揭真相

▲ 邱淑貞87年參選港姐，曾被指整容。

一年一度的TVB《香港小姐2020》將於下周（8月30日）舉行，港姐舉辦47年，每屆決賽前一眾港姐都有不少花邊新聞，當中1987年的港姐，常被指是歷年平均質素最的一年，而當年曾有份候選的邱淑貞，事前被視為大熱，但卻因被媒體指她涉整容，最後邱淑貞不忿而退選。

而當年另一候選港姐黃鶯，被指便是向傳媒告密的爆料者，近日黃鶯接受同屆港姐季軍林穎嫺訪問，親解當年真相。

▲ 邱叔貞87年參選曾是大熱。（影片截圖）

邱淑貞疑被好友出賣

有「性感女神」之稱的邱淑貞，1987年參選港姐時，當年競爭異常激烈，邱淑貞卻憑標緻外表及身段，跟楊寶玲、李美鳳等成為賽前三甲大熱。

不過，當時突傳媒揭露邱淑貞下巴曾整容，並展示整容手術的證據，因此令邱淑貞的參選資格受質疑。

當年有指向傳媒爆料者為另一候選港姐黃鶯，本來黃鶯是邱淑貞的朋友，在一眾候選港姐之中，二人關係最好，卻突生奇變二人不和消息不脛而走。

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▲ 當年黃鶯（中）跟邱淑貞（左）及林穎嫺（右）因選美成好友。

不過，邱淑貞後來向TVB解釋，是因年少時跌倒摔傷，因此才進行整形手術，後來無綫亦接受解釋，可是外間批評聲音不絕，最後邱淑貞不堪壓力而退選。而當年賽果依然為楊寶玲、李美鳳及林穎嫺。

黃鶯澄清未有爆料

事隔30年，黃鶯接受已移居美國的林穎嫺視像訪問，澄清當年自己未有向傳媒爆料。她指對事情一無所知，只因選美時跟邱淑貞是好友，故很容易被聯想是她出賣朋友。

▲ 黃鶯跟林穎嫺已移取海外，二人透過視像訪問。（影片截圖）

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黃鶯坦言自己並沒有爭奪之意，自己選美是抱着玩玩的心態，：「當年做模特去試鏡的時候，基本每次都會過而且找到合適的工作，所以就有想法去選美，在我印象中，同屆的楊寶玲是最合適的人選，她好有責任感。」

她很感謝林穎嫺讓自己可以有解釋機會：「當年選美後很忙，有機會拍電影，沒再理這件事，但卻經常被人提及。」她亦很希望邱淑貞可以看到自己的解釋，大家可以釋懷。

▲ 邱淑貞已作幸福人母。（微博圖片）

黃鶯自選港姐後，嫁給從事時裝工作的丈夫，其後跟兒子及丈夫舉家移民英國。

至於邱淑貞，退選後被王晶看中力捧，成為深受歡迎的女演員，後來跟沈嘉偉結婚息影，生有兩女沈日和沈月，皆遺傳母親美貌氣質。