【患癌奪命】《掃毒》導演陳木勝鼻咽癌末期離世 終年58歲遺三子女

▲ 陳木勝導演過身。

香港導演陳木勝今早因鼻咽癌離世，終年58歲，陳木勝有三名子女，有指遺孀心情非常悲傷，至今未能平伏。

陳木勝曾監製《五個小孩的校長》及導演《天若有情》、《掃毒》，其最後一部作品是執導由甄子丹和謝霆鋒主演的《怒火》，影片於去年底已拍竣，正待排期上映。

有指陳木勝於拍攝電影期間已感身體不適，之後去做了身體檢查，不幸驗出已患上鼻咽癌末期，到拍攝完成已無能力。

▲ 陳木勝曾執導《天若有情》而成名。

陳木勝於1981年加入了麗的兼任場記和助理編導，翌年跳槽到無綫，擔任杜琪峯助理編導，後晉升編導，曾參予拍攝有《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。

▲ 陳木勝導演過身。（經濟日報圖片）

陳木勝之後離開無綫，加入影圈，他擅拍警匪片的他，成名作為劉德華、吳倩蓮主演的《天若有情》，電影贏盡口碑和票房，塑造了「華Dee」經典角色。

陳木勝先後《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》，5度獲香港電影金像獎最佳導演獎提名。

鼻咽癌趨年輕化

台灣聖保祿醫院醫療副院長賈蔚早前分享，近年鼻咽癌患者趨年輕化，中年人和年輕人的患癌比例愈來愈高，他提醒當咽喉感到異常，且超過2星期仍未改善，就應該盡快想求醫，一旦延誤診治，有機會增加治療及復原上難度。

以下是鼻咽癌常見病徵：

耳塞

耳鳴

聽力下降

鼻塞

流鼻血

頸有腫塊

頭痛

視物有重影/ 複視

面部麻痺

聲音嘶啞

吞嚥困難

責任編輯：羅嘉欣