【新冠肺炎】社協：基層5至7月的失業率平均高達28.4%　 保就業計劃無法保證員工能直接受惠  

▲ 社協指基層5至7月的失業率平均高達28.4%。陳靜儀攝

疫情下，各行各業百業蕭條，市道嚴重下滑，最新失業率升至6.1%，若連同逾13.6萬人就業不足人口，合共近37.9萬名勞動人口陷入失業或就業不足的困境，佔全港總勞動人口達9.8%，首當其衝的便是基層勞工及家庭。雖然政府動用近3,000億元推行不少防疫抗疫基金，並推出各項短期紓困措施，然而，不少措施受惠人數甚少、支援力度不足，未能為僱員提供直接支援。香港社區組織協會於8月4日至14日期間訪問逾330名的基層市民，發現基層是失業、開工不足的重災區。

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基層較社會整體失業及就業不足率嚴重8倍

是次調查，基層的5至7月的失業率平均高達28.4%，迄今4月最高峰達35.1%，最新7月亦29.2%，就業不足率5-7月平均52.3高達63.4%，4月是50%，最高是6月份53.9%，7月亦52.4%，兩者相加數字遠高於社會整體數字8倍。可見基層是失業及就業不足的重災區，牽涉大部份基層工人及其家庭老少的生計，政府應重點為基層勞工度身訂造就業及經濟支援的措施。其中有24.1%受訪者表示要借錢度日，11.9%指曾欠租/現欠租。



六成受訪者表示疫情影響下，即經濟大受捐失，面對失業、欠債、欠租的財困之餘，家庭關係差了，經常失眠及感到精神壓力很大，頻臨精神崩潰邊緣，政府及社署應及早在經濟、就業及精神輔導方面作出介入。

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保就業計劃無法保證員工能直接受惠

雖然政府動用近3,000億元推行不少防疫抗疫基金，受僱的工人亦有人不受惠，指有僱主領了資助，照要工人放無薪假，工人為了保住工作，當然亦不敢向作出投訴。調查顯示近6成的工人不知僱主是否有申請保就業計劃，9成表示不知自己可以怎樣受惠。 協會建議，將臨時僱員加入成為「保就業」計劃中的合資格僱員，並參考使用自僱人士的申請資格及方式來處理臨時僱員的補貼申請，讓過去15個月內曾作強積金供款的臨時僱員，可獲與自僱人士同等的一筆過工資補貼。因臨時僱員可能並非如一般僱員擁有固定的僱主，因此參考自僱人士的申請方式可以獨立處理每一位臨時僱員的申請，避免因沒有固定僱主無法批核申請。



協會又指現時政府推出的支援失業人士、開工不足人士的計劃，都是一次性及受惠人數少，保就業計劃更是幫不到這些開工不足或失業的人士，應設立失業援助金，讓失業人士可以直接申請。

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責任編輯：郭家穎