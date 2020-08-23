【新冠肺炎】工權會：至少319人因工染疫僅少數僱工承認責任　促港府將新冠肺炎列入職業病

▲ （照片由工業傷亡權益提供）

本港新冠肺炎疫情持續，累計至今已有逾4000多人染疫。工業傷亡權益會統計指疫情至今有319宗疑因工染疫個案，以近日碼頭工人及飲食業最多，而勞工處至上月22日只獲57宗由僱主呈報的個案，當中僅7宗僱主願承認責任，有因工染疫工友於患病及康復後均遇上困難，促當局盡快將新冠肺炎列入職業病，並跟進相關個案。

工業傷亡權益會分析今年初爆疫至8月20日的確診個案，當中懷疑因工感染新冠肺炎的個案至少有319宗，包括至少60宗屬碼頭工人，其次為飲食業有48宗；而辦公室文員及護老院員工疑因工染疫個案，則分別有約31宗及29宗。

工權會又述引述勞工處回覆指，截至7月22日，處方正跟進86宗懷疑因工感染新冠肺炎個案，惟同期卻至少有165宗同類個案，質疑實際情況被低估；處方跟進個案中，有57宗屬僱主呈報予勞工處，僅有7宗的僱主表示承認責任，組織認為落差之大反映受感染僱員根本毫無保障。

會方表示，有確診工友表示工作期間須接觸大量人群，工作地區亦有大量確診個案，公司卻未有為客人量體溫，而工友家人朋友亦非確診個案，估計或因工染病；惟僱主並無主動向勞工處呈報工傷個案，工友只能在一定條件下才能放取有薪病假，沒有醫療費津貼，身體受損而喪失工作能力亦無法獲得補償。

工會認為，僱佣勞動的權力關係不平等，加上現時經濟低迷、就業困難，工友面對諸多壓力，擔心如勞工處不主動跟進，相關工友個案將不了了之；而工友出院後亦缺乏醫療支援，有工友出院後仍感氣促、頭暈及時有咳嗽，無法復工，惟院方並無出院後的特別支援，只給予半個月後覆診期。

該會要求，港府應將新冠肺炎納入《僱員補償條例》指定職業病範圍，並建議參考台灣做法，只要符合「參與職務有關」而不幸染病，就算將來不幸有新種病毒，只需符合此條件，均應能獲得保障；如勞工處堅持不修例及保險公司拒絕賠償，可預見將有大量個案透過法律程序處理，使僱員承受不必要壓力和風險，法庭亦難以處理排山倒海的個案。

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責任編輯：陳正怡