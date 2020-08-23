【新冠肺炎】本港今日新增25宗確診個案　19宗屬本地感染

▲ 本港疫情未止，今日（23日）新增25宗確診個案。

本港疫情未止，今日（23日）新增25宗確診個案，6宗為輸入個案，其餘19宗為本地感染病例，今日是連續21日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗與早前個案相關，當中8涉及家庭、朋友聚會相關；另有8宗源頭不明。今日另有10宗以內初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，輸入個案中有一宗是由孟加拉返港人士（個案編號：4659）；一宗是由馬來西亞來港貨船的海員（個案編號：4666），船上累計9人確診，船員要接受多14天檢疫；另外4宗是由印度返港，包括一家人（個案編號：4673、4674、4675）。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙