【新冠肺炎】本港今增19宗本地感染個案　葵涌貨櫃碼頭群組再增一名貨櫃車司確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日再增19宗本地感染個案，11宗涉與早前確診個案相關，而葵涌貨櫃碼頭群組再多一人染疫，患者居慈雲山，為貨櫃車司機，上月底曾檢測後未確診，至早前碼頭檢測時確診，群組累計有74人感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增19宗本地感染個案中，有11宗與早前個案相關、8宗涉及家庭聚會群組；同時亦錄得8宗未知源頭感染，及不足10宗初步確診個案。

她稱，葵涌貨櫃碼頭至昨日已測試6800個樣本，檢出一宗身4660宗確診個案，涉及一名貨櫃車司機，家住慈雲山，7月底因所居地高危作檢測，當時結果雖陰性，至早前因碼頭工作檢測，確診受感染。

張竹君強調，患者非於宏記港務工作，屬另一已有3名員工確診的公司，惟與早前確診患者並不相識；是次患者指主要食飯或是日間返工都於車上，未有使用共用休息室或是公共設施。

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記者：陳正怡