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【禍從口入】癱坐街頭大小便失禁　26歲男生亂飲水致罕有寄生蟲上腦

健康 16:42 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

深圳一名26歲男子突然不適癱坐地上，大小便失禁，送院發現他的腦內竟有大量寄生蟲。

深圳一名26歲男子日前在街頭突然不適癱坐在路邊，更出現大小便失禁。後經送醫診斷，證實他腦內竟有大量寄生蟲，而這與他過去的一個飲水壞習慣有關。

全球病例僅約3000宗

據內媒《第一現場》報道，患者當時被送往深圳第三人民醫院，當時他發起高燒、雙肺有感染，且下肢現疼痛。院方最初懷疑病因與腦部疾病有關，惟化驗結果都呈陰性。

不過，醫生留意到，患者的血常規提示嗜酸粒細胞升高至20%之多，該現象多見於過敏、血液系統疾病、寄生蟲性疾病，於是循寄生蟲方向檢查。

經兩輪檢查，終在患者的腦脊液里檢查出一種名為廣州管圓線蟲病的基因序列，序列數高達上萬，其腦內更布滿寄生蟲，這種病例全球僅有約3000宗。

嚴重者可致死

據患者事後表示，原來他從小到大都有一個喝生水的習慣，不論是井水、河水還是自來水，他都不經煮沸直接喝。經過對症治療，目前患者的症狀已有所減輕，嗜酸粒細胞值基本降到了正常值，目前繼續留醫治療。

據資料顯示，廣州管圓線蟲病寄生在人體中樞神經或腦脊液中所致，主要流行於中國南方及東南亞地區，生吃或進食未熟透的寄生有廣州管圓線蟲的水產品後即可被感染。

這種寄生蟲主要侵犯人體的中樞神經系統，表現為腦膜炎、脊髓炎等，也可損害肺、眼和鼻，嚴重者可致殘或致死。

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責任編輯:羅嘉欣

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