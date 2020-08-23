【新冠肺炎】過去24小時再多2名病人離世　至今累計77人因染疫後死亡

本港疫情未止，今日（23日）新增25宗確診個案，6宗為輸入個案，其餘19宗為本地感染病例，今日是連續21日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗與早前個案相關，當中8涉及家庭、朋友聚會相關；另有8宗源頭不明。今日另有10宗以內初步確診個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布醫管局最新情況。劉家獻指截至今早9時，過去24小時再多2名病人離世，第4367及4235號，至今累計77人因染疫後死亡。

此外，今早9時為止，新增40宗須呈報的懷疑個案；過去24小時，再多44人康復出院，至今共4,018名病人康復出院，現時有536名確診者在20間醫院及亞博館社區治療設施留醫，其中26人危殆、38人嚴重，472名病人情況穩定。

至於公立醫院正使用1251張負壓病床及690間負壓病房，其使用量分別是50%和63%。

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記者：郭家穎