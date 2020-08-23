【新冠肺炎】匡智梨木樹宿舍小型爆發　1名社工和2名工作人員確診

▲ 匡智梨木樹宿舍3名員工確診，當局相信該處有小型爆發。（社署圖片）

本港疫情未止，今日（23日）新增25宗確診個案，6宗為輸入個案，其餘19宗為本地感染病例，今日是連續21日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗與早前個案相關，當中8涉及家庭、朋友聚會相關；另有8宗源頭不明。今日另有10宗以內初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增25宗確診個案 19宗屬本地感染

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社署早前為院舍員工進行大型檢測，有3名匡智梨木樹宿舍員工確診，包括一名社工和2名工作人員。相信該處有小型爆發。她指，3名員工在8月18日開始有輕微病徵如頭痛和咳嗽，社署在8 月21為他們檢測，化驗所今日確認為確診個案。

【新冠肺炎】本港今增19宗本地感染個案 葵涌貨櫃碼頭群組再增一名貨櫃車司確診

中心今日已到涉事院舍視察，了解到院舍為中度和嚴重智障人士居住的地方，大概有9間房間，每間有5人居住，50多名員工會輪更工作。張竹君續指，院舍居住人士較難將口罩戴好，所以認為所有院友和員工都是緊密接觸者，需要接受檢疫。

張竹君說，3名員工有機會是互相傳播，目前仍是源頭不明，要再視乎其他員工或院友有沒有感染，亦有機會社區感染走入院舍。她又指，該院舍可以原址檢疫，但要撤離員工，目前要考慮如何照顧院友，包括全院搬離或是安排其他人士照顧院友。

【新冠肺炎】過去24小時再多2名病人離世 至今累計77人因染疫後死亡

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙