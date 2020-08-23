【新冠肺炎】東區醫院白血病女印傭入院一個月後「陰轉陽」　其僱主為確診者惟事主無被列作緊密接觸者

▲ 東區醫院內科女病人初步陽性。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（23日）新增25宗確診個案，6宗為輸入個案，其餘19宗為本地感染病例，今日是連續21日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗與早前個案相關，當中8涉及家庭、朋友聚會相關；另有8宗源頭不明。今日另有10宗以內初步確診個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指東區醫院內科病房一名44歲女印尼傭工，7月27日因白血病預約安排入內科病房作化療，當日入院時測試為陰性，沒有發燒。但經過化療後，病人開始發燒但肺片正常，當時醫生估計期因為白血病引發。病人於8月3日亦有做肺片檢查，當時肺片正常。到8月9日事主再發燒，再做肺片檢查時發現有「少少花」，也有乾咳。病人昨日（22日）發燒情況更嚴重，肺片更加惡化，再做測試時初步陽性，現時情況穩定，於院內時有戴好口罩，正於負壓病房接受治療。

被問到為何該名印傭在出現病徵後沒有馬上被送到監察病房？劉家獻因醫生估計期因為白血病引發病徵，故未有馬上送她到監察病房，又指內科病房中病床間亦有一定距離，他續提到因為了解到其在白血病影響下，免疫力會較低，院方曾安排她到單人病房，以免她受到病菌感染。

劉家獻續指病人若有白血病的話，免疫力較差，容易出現發燒徵狀，對病毒的殲滅力沒有那麼好，昨日找到病毒有機會是幾星期前已經在體內。

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劉家獻指病人於住院期間住的兩個病房沒有確診病人，病人亦沒有於留院期間離開醫院。最終有52名病人須被為緊密接觸者，其中17名病人正留院進行隔離檢疫，35人已通知衛生防護中心今日起會繼續跟進。所有為其提供護理的醫護人員，均有按照醫管局指引穿着防護裝備，沒有要人被列為緊密接觸者。

當局今日（23日）與病人朋友以電話聯絡，發現她其中一位僱主在7月28日確診，編號為2979，院方指沒收到衛生防護中心通知指其僱主為確診患者。該僱主7月27日經急症室入東區醫院，8月8日已出院。劉家獻指因為該名女印傭的中，英文能力亦不好，加上入院時不知道僱主已確診，故未能自行表達出自己為僱主的緊密接觸者。目前當局現正調查，以了解為何事主無被列作緊密接觸者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，承認以人手將「檢疫令」送至另一團隊時有「甩漏」，她表示正常情況下應該要通知醫管局，未來或會改以電子形式處理。

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記者：郭家穎