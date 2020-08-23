調查指四成學生難專注網課　近六成每日上課少於兩小時

▲ 調查機構認為， 家長宜跟孩子訂立網課規則。（林宇翔攝）

一項關於子女開學及網上學習的調查發現，自疫情停課實施網上教學後，家長需為子女花更多時間，以處理學業；近6成學生每天平均花1至2小時網上學習。調查引述家長認為，學生在家較心散，未能專心上課；也對網上教學的成效存疑問。

香港家庭教育學院於8月中，進行「有關子女開學及網上學習的家長意見調查」，了解家長對子女開學及網上學習的看法，以電話形式抽樣訪問有子女就讀中小幼的家長，訪問587人。

自疫情停課實施網上教學後，近兩成（19.3%）家長平均每日花1小時以內，協助子女網上學習；沒有花時間（18.2%）、1-2小時（18.2%）、2-3小時（17.4%）、3-4小時（14.7%）、4小時以上（12.3%）。與3個月前的對上一次調查結果比較，「無花時間協助子女處理學業的家長」從43.9%大降至18.2%，而用4小時以上的家長從0%上升至12.3%，數據明顯增加。

另一方面，家長認為協助子女網上學習時，遇到最大困難是「唔知點幫」，佔三成（30.2%）。另外近四成（38.5%）受訪家長認為，最大困難是子女未能專心上課。逾半家長（50.3%）認為網上學習對子女產生困難（屬3-5分），當中1.7%表示非常困難（即５分）。

至於子女方面，有三成（30.0%）學生平均每天花1小時以內網上學習；其次花1-2小時 (28.3%)、2-3小時（17.0%）、4小時以上（8.5%）、3-4小時（8.3%）及無花時間（7.8%）。

香港家庭學院副主席余榮輝相信，在家中比較自由，子女無人管束，難集中精神上課；家長對網上學習成效也存疑。余建議家長跟子女訂立網上學習的規則，如網上學習期間除上課用的視窗外，不應瀏覽其他與學習無關的內容。

他強調，訂立規則過程最好由子女主導，給子女自主空間，可使子女能更願意遵守規則，使訂立規則更具成效。余也提醒家長，倘遇到子女未能專注學習，要以心平氣和跟子女溝通，免得傷害親子關係，及使子女更大壓力更難專心，產生反效果。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰