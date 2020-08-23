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模擬電視廣播只餘100日　政府籲6.8萬家庭換數碼廣播設備

社會 17:36 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府呼籲定庭盡快更換數碼電視設備。（資料圖片）

香港將於12月1日午夜，全面實施數碼電視廣播。政府稱截至今年7月，仍有約6.8萬戶仍使用模擬電視，佔全港家庭約2.6%，呼籲這批住戶立即行動，在餘下100日內添置數碼電視接收器材，否則將不能繼續接收本地免費電視節目。

政府於今年1月，委託社聯推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，收到逾1.5萬宗申請，當中超過1.21萬戶已成功安裝數碼電視接收器材。正在領取綜援或低收入的模擬電視住戶，無須經過資產審查便可提出申請。申請收妥後8星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝數碼機頂盒或數碼電視機，和即時回收舊模擬電視機服務。

「關愛基金數碼電視援助計劃」會推行至明年7月15日，但合資格住戶應盡快申請，確保終止模擬電視廣播前，有足夠時間處理申請及安排送貨。申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁下載，詳情可瀏覽網頁或致電2922-9230查詢。

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責任編輯：吳卓峰

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