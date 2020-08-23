  • 32°C
香港時間 : 2020823日 (週日) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【陳木勝離世】劉德華曾合作《天若有情》成就經典 古天樂悼念陳木勝：心情低落

娛樂 17:29 2020/08/23

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

曾執導《天若有情》、《掃毒》的知名導演陳木勝，今早因鼻咽癌離世，終年58歲，陳木勝遺下三名子女，遺孀心情至今未能平伏。而在電影上合作無間的劉德華及古天樂，亦透過傳媒表達對摯友的悼念。

陳木勝於1981年加入了麗的兼任場記和助理編導，翌年跳槽到無綫，擔任杜琪峯助理編導，後晉升編導，曾參予拍攝有《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。

劉德華跟古天樂跟陳木勝多次合作。（陳智良攝）

陳木勝之後離開無綫，加入影圈，他擅拍警匪片的他，成名作為劉德華、吳倩蓮主演的《天若有情》，電影贏盡口碑和票房，塑造了「華Dee」經典角色。

劉德華向傳媒致哀，表示：「很難接受，很心痛，但人生無常！」

陳木勝亦跟古天樂合作多次，除《掃毒》外，近年曾監製《五個小孩的校長》，以及古天樂投資的《喵星人》。古仔向傳媒對陳木勝離世表示：「心情低落！」

陳木勝近作有《喵星人》。

另演員譚耀文近日拍攝陳木勝的《怒火》，他亦在社交平台表示心痛與不捨。寫道：「一位才華洋溢的導演且終於可以合作，依然記得那天無比開心的激動心情，没想到再見已是離别。」

由電視台PA到大導演

陳木勝在電影圈有不少出色而賣座電影，對電影有很深感情。他曾於《香港電影導演大全》一書分享，在成長中最重要的可說是『電影』，」由邵氏出品的動作片，至李小龍、洪金寶、成龍等等：「和很多香港人一樣，這些香港代表作為我的生活上增加了不少動力和情趣。」

《天若有情》是陳木勝成名作。

陳木勝1981 年中學畢業，加入了麗的電視當文員助理，後成為編導，1990 年拍了第一部電影《天若有情》，他並感謝杜琪峯給他機會，令其電影生命開始。

《五個小孩的校長》由陳木勝監製。

他曾稱：希望從電影裡可以找到自己的世界，與觀眾有共鳴的空間，就像我小時候從電影世界得到的快樂一樣，能給觀眾更大的愉悅。」陳導演，影迷會永遠懷念你。

相關文章

【患癌奪命】《掃毒》導演陳木勝鼻咽癌末期離世 終年58歲遺三子女
今日 15:41
【患癌奪命】《掃毒》導演陳木勝鼻咽癌末期離世 終年58歲遺三子女
【雪中送炭】林子博拍真人騷為癌妻賺藥費 感謝古天樂馬浚偉相助：古生叫我不用擔心診金
12:53 2020/08/19
【雪中送炭】林子博拍真人騷為癌妻賺藥費 感謝古天樂馬浚偉相助：古生叫我不用擔心診金
【樂善好施】古天樂疫情期間再建4所學校　影業受挫古仔仍堅持行善
12:17 2020/08/21
【樂善好施】古天樂疫情期間再建4所學校　影業受挫古仔仍堅持行善
古天樂 劉德華 演員 杜琪峯 導演 譚耀文 警匪片 動作片 鼻咽癌

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親