【陳木勝離世】劉德華曾合作《天若有情》成就經典 古天樂悼念陳木勝：心情低落

曾執導《天若有情》、《掃毒》的知名導演陳木勝，今早因鼻咽癌離世，終年58歲，陳木勝遺下三名子女，遺孀心情至今未能平伏。而在電影上合作無間的劉德華及古天樂，亦透過傳媒表達對摯友的悼念。

陳木勝於1981年加入了麗的兼任場記和助理編導，翌年跳槽到無綫，擔任杜琪峯助理編導，後晉升編導，曾參予拍攝有《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。

▲ 劉德華跟古天樂跟陳木勝多次合作。（陳智良攝）

陳木勝之後離開無綫，加入影圈，他擅拍警匪片的他，成名作為劉德華、吳倩蓮主演的《天若有情》，電影贏盡口碑和票房，塑造了「華Dee」經典角色。

劉德華向傳媒致哀，表示：「很難接受，很心痛，但人生無常！」

陳木勝亦跟古天樂合作多次，除《掃毒》外，近年曾監製《五個小孩的校長》，以及古天樂投資的《喵星人》。古仔向傳媒對陳木勝離世表示：「心情低落！」

▲ 陳木勝近作有《喵星人》。

另演員譚耀文近日拍攝陳木勝的《怒火》，他亦在社交平台表示心痛與不捨。寫道：「一位才華洋溢的導演且終於可以合作，依然記得那天無比開心的激動心情，没想到再見已是離别。」

由電視台PA到大導演

陳木勝在電影圈有不少出色而賣座電影，對電影有很深感情。他曾於《香港電影導演大全》一書分享，在成長中最重要的可說是『電影』，」由邵氏出品的動作片，至李小龍、洪金寶、成龍等等：「和很多香港人一樣，這些香港代表作為我的生活上增加了不少動力和情趣。」

▲ 《天若有情》是陳木勝成名作。

陳木勝1981 年中學畢業，加入了麗的電視當文員助理，後成為編導，1990 年拍了第一部電影《天若有情》，他並感謝杜琪峯給他機會，令其電影生命開始。

▲ 《五個小孩的校長》由陳木勝監製。

他曾稱：希望從電影裡可以找到自己的世界，與觀眾有共鳴的空間，就像我小時候從電影世界得到的快樂一樣，能給觀眾更大的愉悅。」陳導演，影迷會永遠懷念你。