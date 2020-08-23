【雪中送炭】林子博為癌妻醫藥費而奔波 汪明荃曾送月餅藏現金助解困

▲ 藝人林子博的太太董燕君患癌的消息傳出後，演藝圈不少人士都伸出援手，當中包括前輩汪阿姐。

藝人林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，過去一年林子博為了太太的病情而四處奔走。不過，演藝圈亦有不少人士願意為他們伸出援手，當中就包括有汪阿姐之稱的汪明荃。

▲ 林子博一對子女亦非常生性，對媽媽照顧有加。（facebook圖片）

驚訝阿姐伸援手

目前獨力養家的林子博除了照料太太外，也要看顧一對子女，作為一家之主的壓力絕對不少。妻子患癌的消息傳出後，娛樂圈中不少有心人都紛紛伸出援手，包括古天樂、馬浚偉等。

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據林子博早前接受傳媒訪問時透露，原來阿姐汪明荃過去曾在中秋節以贈送月餅為名，特意找他見面。

除相贈月餅外，阿姐另外以報紙包住一叠千元鈔票聊表「心意」，盼為當時的林子博解燃眉之急，讓他大為驚訝及感激，並坦言：

無諗過作為後輩，會得到一位前輩幫助。

▲ 林子博太太Shirley去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」。（資料圖片）

疫情下未能探望太太

據林子博早前向傳媒交代太太病情指，太太自去年接受化療後便未再做任何治療，至今年7月試新標靶藥，其後太太因肝酵素偏高，檢查之下腫瘤發大，建議再食標靶藥。

▲ Shirley近日病情反覆，令子博甚擔心。

子博指現時每月支付兩萬元藥費，且擔心服藥副作用太大，最終還是停藥，子博最心痛家中兩個小朋友，且因疫情未能探望太太，只能透過電話慰問。

近日子博正為香港開電視拍真人騷《大叔要變身》，努力工作賺錢照顧太太。

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