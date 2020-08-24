【新冠肺炎】亞博館確診病人平均5天內可出院　近6成病人已康復出院

▲ 本月初啟用的亞博館社區治療設施設立電子平台，醫生可在平台上一覽所有病人數據，再透過電話診診。（程志達攝）

本月初啟用的亞博館社區治療設施，至今接收約600位新冠肺炎確診病人，平均住院日數為4.7天，近6成人已出院，逾100人則轉到醫院跟進。醫管局表示，目前有8成確診病人在亞博館接受治療，不會為公院構成壓力，又指亞博館二號展館已準備就緒，可接收全民檢測呈陽性的患者。

醫管局本月1日啟用位於亞洲國際博覽館一號展館的社區治療設施，接收18至60歲、病情穩定的新冠肺炎患者。該設施啟用至今逾3星期，截至上周五（21日）已接收594名病人，當中100人屬51至60歲患者，其餘以21至30歲患者居多；有346人康復出院，病人平均住院日數為4.7天。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，目前有逾100名病人要由亞博館轉到醫院跟進，佔一半因出現肺炎，要到醫院接受抗病毒藥物治療。他又說，醫生若發現病人出現肺炎、肝酵素偏高等迹象，即使病人情況穩定，仍會安排病人送院，儘早用藥減低體內病毒量，有助病人提早出院。

▲ 孔繁毅指，目前有逾100名病人要由亞博館轉到醫院跟進。（程志遠攝）

社區治療設施與醫院處理病人的方法不同，病人抵達設施後需先登記，醫生、護士除了為他們檢查外，亦會記下病人的手提電話。病人在留醫期間，需每日自行量度維生指數包括血壓、脈搏、血含氧量和體溫，然後上載至電子平台。

北大嶼山醫院急症科副顧問醫生尹志堅指，當值醫生可在電子平台上一覽所有病人數據，每天早上會透過視象通話診症，下午則會向病人滙報檢查結果和跟進措施；每天亦會有傳染病科醫生到場，協助前線醫生處理疑難和問題。他又指，醫院醫生只可每日巡房一次，但電子媒介既有效增加病人與醫生的互動，又可完善醫護感染控制，亦大大減少紙張用量。

▲ 李立業（右）指，社區治療設施產生屏障作用，目前有8成確診病人在亞博館接受治療，不會為公立醫院構成壓力。（程志遠攝）

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指，設施起初主要作分流和治療社區病人，現時亦擴展至接收輸入個案患者包括海員、檢疫中心確診者，以及在醫院情況好轉的患者。他認為，設施成功產生屏障作用，目前有8成確診病人在亞博館接受治療，不會為公立醫院構成壓力，又指局方已設立平台接收全民檢測呈陽性的患者，亞博館二號展館400張病床準備就緒，相信有足夠病床處理。

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記者：陳子謙