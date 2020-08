【立法會選舉】梁繼昌︰去留屬政治決定　民調不可作唯一依據

▲ 梁繼昌認為,民調不應作為決定去留唯一依據。(資料圖片)

第六屆立法會議員延任,民主黨決定以民調定去留,公民黨亦表示會跟從相關結果。早前已提前在會計界進行問卷調查的會計界議員梁繼昌則表示,民調不可只作唯一依據,認為延任與否屬「政治決定」。

梁繼昌今日在電台節目《香港家書》提到,人大常委會決定將現屆立法會任期延長至少一年,令民主派陷入總辭或留任的困局。

對於議員延任應取得選民授權,梁繼昌表示認同該說法,指議員可透過民意調查或公投,收集選民意見,但不能單靠民調決定延任與否,認為民調受限於時間、資源及採樣錯誤等,強調「去或留仍然是一個政治決定(To be or not be is still a political decision)。」

梁繼昌續指,從政者若做錯決定,將有損自己的聲譽、選民支持及失去議席,形容「這是每個從政者都應準備好付出的代價。」

上星期,梁繼昌已就應否延任,向會計界選民進行問卷調查,當中 52.4%支持延任,42.4%反對,梁繼昌稱,結果非常接近,會視民調結果作重要參考,經分析和評估後再作最後決定。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

責任編輯:林曉君