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【立法會選舉】梁繼昌︰去留屬政治決定　民調不可作唯一依據

政治 19:10 2020/08/23

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梁繼昌認為，民調不應作為決定去留唯一依據。（資料圖片）

第六屆立法會議員延任，民主黨決定以民調定去留，公民黨亦表示會跟從相關結果。早前已提前在會計界進行問卷調查的會計界議員梁繼昌則表示，民調不可只作唯一依據，認為延任與否屬「政治決定」。

梁繼昌今日在電台節目《香港家書》提到，人大常委會決定將現屆立法會任期延長至少一年，令民主派陷入總辭或留任的困局。

對於議員延任應取得選民授權，梁繼昌表示認同該說法，指議員可透過民意調查或公投，收集選民意見，但不能單靠民調決定延任與否，認為民調受限於時間、資源及採樣錯誤等，強調「去或留仍然是一個政治決定（To be or not be is still a political decision）。」

梁繼昌續指，從政者若做錯決定，將有損自己的聲譽、選民支持及失去議席，形容「這是每個從政者都應準備好付出的代價。」

上星期，梁繼昌已就應否延任，向會計界選民進行問卷調查，當中 52.4%支持延任，42.4%反對，梁繼昌稱，結果非常接近，會視民調結果作重要參考，經分析和評估後再作最後決定。

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責任編輯：林曉君

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