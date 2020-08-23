消息指考評局研取消明年DSE中英文科口試　縮窄中文範文考核範圍

▲ 據悉當局正研究取消明年中學文憑試（DSE）中英文科口試及多個科目的校本評核。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，據了解，考評局正研究取消明年中學文憑試（DSE）中英文科口試及多個科目的校本評核，並縮窄中文科閱讀卷考核範圍，刪去今年已出題的《六國論》及《岳陽樓記》兩篇範文。如有關修訂落實，有中文科教師指，該科佔分比重將全部落在考核讀寫等文字基本功，會對伶牙俐齒的學生造成一定打擊。

考評局已於5月已公布精簡10科校本評核（SBA）要求，但疫情下新學年「開學不返校」，改為網上開學，下屆文憑試考生的學習進度大受影響。據學界流傳消息，當局最近諮詢學界意見，提出取消包括中、英文及通識科等多個科目的校本評核。

據悉當局亦提出如今年文憑試般，刪減中英文科卷四說話卷，以中文科為例，說話卷佔14%，連同該科校本評核所佔20%，將攤分到其餘3份卷別，卷一閱讀能力及卷二寫作能力原先各佔24%，將提升12個百分點至36%，卷三聆聽及綜合能力原先佔18%，將增加10個百分點至28%。

中文閱讀卷甲部指定閱讀篇章涉及的12篇文言文範文，當局亦研究收窄範圍，只考10篇範文，但所刪減的2篇範文，是今年文憑試已出題的《六國論》及《岳陽樓記》。

教育局回應表示，教育局和社會人士都非常關心疫情對來屆中六學生在學習及考評方面的影響，正與考評局研究不同的方案，如有決定，考評局會盡快公布。

考評局則表示正與學界商討，並進一步審視明年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案以交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。

教協理事、中文科教師王美琪表示，如取消口試會對伶牙俐齒的同學有一定打擊，但比起上屆在考試前夕才公布取消會較好，「起碼有時間重新部署，操好一些其他卷別」。

若取消校本評核，王美琪指，由於考評局早前已公布精簡校評安排，刪減至1個選修單元，並保留閱讀活動，估計目前大部分學校已完成校評、正在「埋尾」計分，「此時宣布取消有些奇怪，浪費學生之前所做準備」，質疑取消校評可釋放多少空間，且取消後「全部分收落在公開試，讀寫比例佔分最高」，相信會對著重文字基本功、較勤力的學生較有利。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅