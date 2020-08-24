公大「名實不副」　校長黃玉山：現重點培育全日制學生　今起徵集新校名

▲ 香港公開大學校長黃玉山解釋校方改名原因，指原有校名不時被外界誤會只辦遙距課程，窒礙師生發展。（陳永康攝）

香港公開大學校長黃玉山表示，公大已完成最初主要提供遙距課程的「歷史使命」，今天已是重點培育全日制學生，但原有校名不時被外界誤會只辦遙距課程，窒礙師生發展。

他宣布，今日起公開徵集新校名，以反映大學已發展成為一所全方位綜合大學的實況，其後提交立法會，盼於一年多之內完成改名程序。他說公大過去一年就重新命名進行諮詢，已獲得大多數師生及校友支持，並獲政府原則上支持。

公大校長黃玉山接受本報訪問表示，政府自1989年成立香港公開進修學院（公大前身），特點是舉辦兼讀制遙距課程（Distance Learning）、不設入學資歷門檻，以滿足當時無緣大學的數十萬名青年進修需求。但隨着90年代多所大學相繼成立，公大遙距課程需求下降，每年收生人數已由首年4,000多人，2001年達到高峰逾2.6萬人，回落至今年僅約9,000人。

完成遙距課程「歷史使命」

另一邊廂，公大於1997年升格大學，2001年開辦全日制課程，至今每年有約1萬名學生，已超越遙距課程學生人數，甚至較部分資助大學更多，公大同時已成立7間研究中心，連續多年獲研資局競逐研究資助計劃批出研究資金。

黃玉山形容，經過十多年默默耕耘已「水到渠成」，他宣布，「公大不再是一所以遙距課程為主的大學，重心已轉移到培育全日制學生，成為一所全方位綜合大學。」但亦因此，出現了「名實不副」的情況，「『名』是公開大學，『實』不是公開大學」，不時有部分中學教師及僱主誤會公大只辦遙距課程，影響收生及畢業生求職，有教職員亦曾遭外國學者質疑其研究工作。

黃又透露，早於他2014年上任校長前，校方已萌生重新命名的念頭，愈來愈多師生及社會人士均認為有需要改名；據他理解，政府亦支持大學改名，並批地讓公大增建校舍等，以取錄更多全日制學生，包括將於10月入伙、何文田常盛街的賽馬會健康護理學院新大樓。

▲ 香港公開大學於1989年由政府成立，初期只開辦遙距課程，直至2001起增設全日制課程，現時後者的學生人數已超越前者。（陳永康攝）

承諾向校友發新證書

校董會去年4月趁時值創校30周年，討論並通過重新命名議案，其後展開諮詢工作，成立由校董會、師生及校友代表等19人組成的大學名稱評選委員會，網上諮詢全體學生，獲263名學生回應，7成支持，2成反對。黃玉山稱，早前亦有反對改名的部分校友，面對面聽校方解說後亦轉軚支持。黃玉山相信，改名對昔日畢業生及大學收生只有好的影響，學生不用再被誤會是修讀遙距課程，並承諾向所有校友發放新證書；選定新校名後，相關委員會將決定修訂校徽設計或徵集新校徽。

公大今起在網上公開徵集中英文新校名，須符合反映大學發展策略和理念等8項條件，9月30日截止，黃玉山預計可收集逾百個建議，其後提交到立法會，希望可在一年多之內完成。

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記者：馮琪雅