【開學準備】準小一生融入校園成新學年大挑戰　福建附小老師加布偶劇入教學短片添趣味

▲ 老師們拍攝課堂教學短片時，間中會引入角色扮演或布偶劇等，以增加趣味性。（圖片由福建中學附屬學校提供）

下周便是新學年開始，惟受新冠肺炎疫情影響，學校只能網上授課，面授教學要暫停。有小學校長坦言，復課無期及準小一生適應校園新生活是新學年一大挑戰，而配合網上授課，老師亦花盡心思，參考KOL拍片技巧、將布偶劇融入短片等，增添教學趣味。

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距離開學尚餘約一星期，受疫情影響，教育局早前決定全港學校暫停面授課程，待疫情減退再公布復課安排。福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，新學年最大的挑戰是復課無期，亦不清楚復課形式，校方已預期網上授課會是較長遠的教學安排，如「長跑」般一樣。

▲ 校方會根據是次評估結果，研究改善新學年的網上教學。（圖片由福建中學附屬學校提供）

她形容，學校另一大挑戰是如何讓準小一生融入校園，因他們在就讀幼稚園高班（K3）時，受停課影響或減少學習機會，加上對新學校的文化、老師及同學都沒有認識，於適應新學年生活上並非易事。

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徐區懿華說，校方除了在暑假召開小一家長會，支援家長網上授課的技術，亦於本月中率先安排準小一生「開學」，由老師透過視像，以超小組形式與學生互動，加強同學之間的認識；又教家長在家中模擬網上見面形式，供小朋友了解網上授課的情景。

▲ 校方主要透過攝錄課堂教學短片進行網上教學，有關短片均由每級各科目老師共同備課和製作。（圖片由福建中學附屬學校提供）

該校副校長程志祥亦言，全港學校經歷長時間停課，網上拍片及視像教學，已成為疫下教學新常態，但關注到學生面對電腦的專注力有限，老師們也要上網參考及研究時下KOL、youtuber等的拍片技巧，亦會將布偶劇加入教學短片或進行角色扮演，以增加教學內容的趣味與互動性。

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該校在復課後評估學生接受網上授課的成效，比較面對面授課的成績後，發現學生們在網上授課下，考試的整體合格率達73.5%成績，低年級整體表現更達9成，配合復課後重溫教學內容，學生的合格率達去年同期成績。

程志祥指，網上教學對語文科及常識科的影響較少，惟對數學科影響較大，即使復課後短期內增值，亦較難追上面授效能，校方會研究改善及協調。

▲ 福建中學附屬學校於復課第三天起進行評估，以測試學生在停課期間，僅接受電子教學下的學習進度，結果發現，學生的整體合格率達73.5%。（圖片由福建中學附屬學校提供）

攝錄課堂教學短片貼士：

編定全校時間表，每段短片平均歷時15分鐘，以25分鐘為上限。

課堂教學短片需設互動元素，以及有趣味性，鼓勵老師進行角色扮演或布偶劇。

課堂教學短片教學語言須與日常面授課程一致，老師可展示學生佳作，鼓勵其他學生學習。

老師在教學短片中多發問開放式題目，觸發學生思考，忌只提問是非題或設有固定答案的題目。

設家長義工隊，每級安排2名義工，負責支援學生在網上學習遇到的技術問題。

資料來源：福建中學附屬學校

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記者：陳曉瑩