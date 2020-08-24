【小一收生】若疫情持續或改用ZOOM進行面試　福建附小：不要求家長交短片

▲ 福建中學附屬學校正招收2021/22學年小一新生，校方不排除會因應疫情，改用ZOOM與小朋友進行面試。（圖片由福建中學附屬學校提供）

福建中學附屬學校正招收2021/22學年小一新生，校方指，來年小一收生目標維持約132人，但受新冠肺炎疫情影響，學校或以ZOOM與小朋友進行面試，但不會要求家長呈交面試短片，籲家長勿過分催谷子女。

該校校長徐區懿華表示，來年學校會維持收取約132名小一新生，現正接受申請，下月14日截止。她指，目前已報名家長約佔校方預期數量的7成，形容收表情況理想，情況按年相約。

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受新冠肺炎疫情影響，不少學校都更改了報名及面試形式。徐區懿華說，若疫情持續，學校會改用ZOOM與小朋友面試，但不會要求家長呈交面試短片，家長可補交最多4頁（2張A4紙）的補充資料，供學校參考。她強調，校方不會特別看重小朋友的證書，亦不希望家長們為面試或入學而過分催谷子女。

徐區懿華另提及，疫下成功獲學費減免資助的學生比例，按年多15%至20%。

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記者：陳曉瑩