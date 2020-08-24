  • 29°C
香港時間 : 2020824日 (一) 01:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小一收生】若疫情持續或改用ZOOM進行面試　福建附小：不要求家長交短片

社會 00:00 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

福建中學附屬學校正招收2021/22學年小一新生，校方不排除會因應疫情，改用ZOOM與小朋友進行面試。（圖片由福建中學附屬學校提供）

福建中學附屬學校正招收2021/22學年小一新生，校方指，來年小一收生目標維持約132人，但受新冠肺炎疫情影響，學校或以ZOOM與小朋友進行面試，但不會要求家長呈交面試短片，籲家長勿過分催谷子女。

該校校長徐區懿華表示，來年學校會維持收取約132名小一新生，現正接受申請，下月14日截止。她指，目前已報名家長約佔校方預期數量的7成，形容收表情況理想，情況按年相約。

【小一攻略】福建中學附屬學校小一收生　校長：面試注重小朋友直接反應

受新冠肺炎疫情影響，不少學校都更改了報名及面試形式。徐區懿華說，若疫情持續，學校會改用ZOOM與小朋友面試，但不會要求家長呈交面試短片，家長可補交最多4頁（2張A4紙）的補充資料，供學校參考。她強調，校方不會特別看重小朋友的證書，亦不希望家長們為面試或入學而過分催谷子女。

徐區懿華另提及，疫下成功獲學費減免資助的學生比例，按年多15%至20%。

【開學準備】準小一生融入校園成新學年大挑戰　福建附小老師加布偶劇入教學短片添趣味

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

福建中學附屬學校 Zoom 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親