【新冠肺炎】8月23日本港新增19宗本地確診元朗區最多 油麻地駿發花園富榮花園美孚新邨上榜(一文看清新增確診大廈名單)
社會 23:46 2020/08/23
8月23日本港新增25宗新冠肺炎確診個案，19宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，油麻地駿發花園、富榮花園、美孚新邨及筲箕灣愛蝶灣上榜。
新增患者分布全港10區，以元朗區5宗新增個案最多，其次為觀塘區3宗，新增確診大廈名單如下：
東區(2)
- 筲箕灣愛蝶灣5座－－75女，8月16日發病，第4672宗
- 筲箕灣愛蝶灣9座－－54女，8月18日發病，第4683宗
觀塘(3)
- 藍田啟田邨啟信樓－－33男，8月19日發病，第4663宗
- 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座－－66女，無病徵本地個案，第4677宗
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓－－51男，8月14日發病，第4678宗
黃大仙(1)
- 慈雲山慈樂邨樂仁樓－－72男，無病徵本地關連個案，第4660宗
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九龍城(2)
- 土瓜灣木廠街16號錦堂樓－－18男，8月18日發病，第4662宗
- 土瓜灣木廠街16號錦堂樓－－80女，8月17日發病，第4665宗
油尖旺(2)
- 油麻地駿發花園5座－－47女，8月16日發病，第4661宗
- 旺角海庭道16號富榮花園2座－－63男，8月20日發病，第4679宗
深水埗(1)
- 荔枝角恆柏道5號美孚新邨5期－－24男，8月19日發病，第4664宗
北區(1)
- 打鼓嶺坪洋新村－－87女，8月17日發病，第4667宗
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荃灣(1)
- 荃灣梨木樹邨松樹樓－－62女，8月20日發病，第4681宗
葵青(1)
- 葵涌葵寶大廈－－61女，8月21日發病，第4682宗
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元朗(5)
- 天水圍天耀(一)邨耀富樓－－4女，無病徵本地關連個案，第4668宗
- 天水圍天耀(一)邨耀富樓－－1男，無病徵本地關連個案，第4669宗
- 天水圍天耀(一)邨耀富樓－－11女，無病徵本地關連個案，第4670宗
- 天水圍天逸邨逸池樓－－28男，8月17日發病，第4671宗
- 天水圍天富苑齊富閣－－55女，無病徵本地個案，第4676宗
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責任編輯 李志強