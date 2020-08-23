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【新冠肺炎】8月23日本港新增19宗本地確診元朗區最多　油麻地駿發花園富榮花園美孚新邨上榜(一文看清新增確診大廈名單)

社會 23:46 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

駿發花園上榜。 資料圖片

8月23日本港新增25宗新冠肺炎確診個案，19宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，油麻地駿發花園、富榮花園、美孚新邨及筲箕灣愛蝶灣上榜。

新增患者分布全港10區，以元朗區5宗新增個案最多，其次為觀塘區3宗，新增確診大廈名單如下：

東區(2)

  • 筲箕灣愛蝶灣5座－－75女，8月16日發病，第4672宗
  • 筲箕灣愛蝶灣9座－－54女，8月18日發病，第4683宗

【新冠肺炎】商經局一名文書助理初步確診　負責後勤工作

觀塘(3)

  • 藍田啟田邨啟信樓－－33男，8月19日發病，第4663宗
  • 觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座－－66女，無病徵本地個案，第4677宗
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓－－51男，8月14日發病，第4678宗

黃大仙(1)

  • 慈雲山慈樂邨樂仁樓－－72男，無病徵本地關連個案，第4660宗

【新冠肺炎】東區醫院白血病女印傭入院一個月後「陰轉陽」　其僱主為確診者惟事主無被列作緊密接觸者

九龍城(2)

  • 土瓜灣木廠街16號錦堂樓－－18男，8月18日發病，第4662宗
  • 土瓜灣木廠街16號錦堂樓－－80女，8月17日發病，第4665宗

油尖旺(2)

  • 油麻地駿發花園5座－－47女，8月16日發病，第4661宗
  • 旺角海庭道16號富榮花園2座－－63男，8月20日發病，第4679宗

富榮花園上榜。 資料圖片

深水埗(1)

  • 荔枝角恆柏道5號美孚新邨5期－－24男，8月19日發病，第4664宗

美孚花園上榜。 資料圖片

北區(1)

  • 打鼓嶺坪洋新村－－87女，8月17日發病，第4667宗

【新冠肺炎】匡智梨木樹宿舍小型爆發　1名社工和2名工作人員確診

荃灣(1)

  • 荃灣梨木樹邨松樹樓－－62女，8月20日發病，第4681宗

葵青(1)

  • 葵涌葵寶大廈－－61女，8月21日發病，第4682宗

【新冠肺炎】本港今增19宗本地感染個案　葵涌貨櫃碼頭群組再增一名貨櫃車司確診

元朗(5)

  • 天水圍天耀(一)邨耀富樓－－4女，無病徵本地關連個案，第4668宗
  • 天水圍天耀(一)邨耀富樓－－1男，無病徵本地關連個案，第4669宗
  • 天水圍天耀(一)邨耀富樓－－11女，無病徵本地關連個案，第4670宗
  • 天水圍天逸邨逸池樓－－28男，8月17日發病，第4671宗
  • 天水圍天富苑齊富閣－－55女，無病徵本地個案，第4676宗

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責任編輯　李志強

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