【涉嫌醉駕】楊明隱藏半個月後IG首發文　為自己打氣：前路雖難行但至少也是一條路

▲ 楊明被捕後IG首發文。

涉嫌醉駕但拒絕接受酒精測試被捕的TVB藝人楊明,在節目《東張西望》回應後神隱約當個月。昨晚(8月23日),楊明終於在個人IG發文,面對形象盡失新劇角色被換角,楊明借金句為自己打氣。

楊明在IG上載一張行山照,並發文寫道:「前路雖難行,但至少也是一條路!可以選擇停下來,但我選擇努力地慢慢走過去!我會加油!多謝大家!」

【涉嫌醉駕】楊明駕車出意外拒做酒精呼氣測試被捕 入行以來屢涉醉駕及刑毀

▲ 楊明IG為自己打氣。(楊明IG)

【涉嫌醉駕】傳楊明形象盡失新劇角色被抽起 蕭正楠或頂替再跟湯洛雯演情侶

莊思明力撐男友

堪稱最佳女友的莊思明,同日亦在個人IG上載拖兩雙愛犬行山的照片,從相中所見拍攝的背景一樣,二人應是一同行山。莊思明在IG寫:「Two are better than one,for if they fall,one will lift up the other .」

據悉,在莊思明和楊明IG提及「醉駕」、「被捕」、「拒絕接受酒精測」等負面留言已被刪除,因此二人IG只保留讚美和打氣的留言。

曾被嘲垃圾

其實楊明之前曾醉駕、刑毀等,最後更被TVB雪藏。

在事業低潮時,曾在街上被途人邀請拍照,被旁人譏諷指為「茄哩啡」、「垃圾」,令他非常難受,揚言戒掉飲酒的壞習慣。

▲ 相信楊明短期內未能再以警察形象出場。(楊明IG)

楊明未被DQ《郭家無難事》

到近年,楊明在事業發展開始不錯,可惜在8月8日卻涉嫌酒後駕車失事,雖然事後在《東張西望》解釋自己在撞車後斷片,才要在場兩名警員扶上救護車。但在斷片期間,楊明仍可以拒絕作酒精呼氣測試,因而被捕。

另外,早前傳楊明因涉嫌醉駕被飛出9月開拍新劇《郭家無難事》,不過事後劇集監製王心慰否認此事,表示會繼續起用楊明當男主角。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2