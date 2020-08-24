  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (週一) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【涉嫌醉駕】楊明隱藏半個月後IG首發文　為自己打氣：前路雖難行但至少也是一條路

娛樂 10:14 2020/08/24

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

楊明被捕後IG首發文。

涉嫌醉駕但拒絕接受酒精測試被捕的TVB藝人楊明，在節目《東張西望》回應後神隱約當個月。昨晚（8月23日），楊明終於在個人IG發文，面對形象盡失新劇角色被換角，楊明借金句為自己打氣。

楊明在IG上載一張行山照，並發文寫道：「前路雖難行，但至少也是一條路！可以選擇停下來，但我選擇努力地慢慢走過去！我會加油！多謝大家！」

【涉嫌醉駕】楊明駕車出意外拒做酒精呼氣測試被捕　入行以來屢涉醉駕及刑毀

楊明IG為自己打氣。（楊明IG）

【涉嫌醉駕】傳楊明形象盡失新劇角色被抽起 蕭正楠或頂替再跟湯洛雯演情侶

莊思明力撐男友

堪稱最佳女友的莊思明，同日亦在個人IG上載拖兩雙愛犬行山的照片，從相中所見拍攝的背景一樣，二人應是一同行山。莊思明在IG寫：「Two are better than one,for if they fall,one will lift up the other .」

據悉，在莊思明和楊明IG提及「醉駕」、「被捕」、「拒絕接受酒精測」等負面留言已被刪除，因此二人IG只保留讚美和打氣的留言。

曾被嘲垃圾

其實楊明之前曾醉駕、刑毀等，最後更被TVB雪藏。

在事業低潮時，曾在街上被途人邀請拍照，被旁人譏諷指為「茄哩啡」、「垃圾」，令他非常難受，揚言戒掉飲酒的壞習慣。

相信楊明短期內未能再以警察形象出場。（楊明IG）

楊明未被DQ《郭家無難事》

到近年，楊明在事業發展開始不錯，可惜在8月8日卻涉嫌酒後駕車失事，雖然事後在《東張西望》解釋自己在撞車後斷片，才要在場兩名警員扶上救護車。但在斷片期間，楊明仍可以拒絕作酒精呼氣測試，因而被捕。

另外，早前傳楊明因涉嫌醉駕被飛出9月開拍新劇《郭家無難事》，不過事後劇集監製王心慰否認此事，表示會繼續起用楊明當男主角。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【涉嫌醉駕】楊明撞毀估計逾80年歷史石牆　 或被追討達25萬元修復費
15:52 2020/08/17
【涉嫌醉駕】楊明撞毀估計逾80年歷史石牆　 或被追討達25萬元修復費
【涉嫌醉駕】楊明撞車後首講意外經過 未提及酒醉：撞完車很暈【有片】
20:23 2020/08/08
【涉嫌醉駕】楊明撞車後首講意外經過 未提及酒醉：撞完車很暈【有片】
【機場特警】楊明曾犯醉駕刑毀被嘲垃圾　浪子回頭感激莊思明共患難【有片】
11:02 2020/04/01
【機場特警】楊明曾犯醉駕刑毀被嘲垃圾　浪子回頭感激莊思明共患難【有片】
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
12:03 2020/08/12
【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光
【涉嫌醉駕】楊明獲保釋出院透露現況　樂易玲述事件起因：希望給予他時間休息
12:39 2020/08/08
【涉嫌醉駕】楊明獲保釋出院透露現況　樂易玲述事件起因：希望給予他時間休息
楊明 莊思明 娛樂人物職業 演員 TVB 醉駕 豪宅 東張西望 電視劇 電視台

最高瀏覽

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
17:50 2020/08/21
【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
11:59 2020/08/20
【新冠肺炎】韓國毒后咖啡店除口罩聊天致56人染疫　4名店員兩招成功免受感染
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親
13:13 2020/08/20
【在家工作】老師爸爸長期Home Office戴口罩離奇染疫亡　妻6周內痛失2名至親